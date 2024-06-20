無意追求人類永生！馬斯克：活太久會讓社會僵化、抑制新思想誕生
古往今來，許多有錢有勢的人都做過長生不老的美夢，這樣才能將人世的享樂最大化，不過並非所有人都渴望永生。全球知名億萬富豪、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），當地時間週三在出席坎城國際創意節（Cannes Lions International Festival of Creativity）並受訪時表示，他沒有對實現人類永生的產業進行任何投資，對永生沒什麼興趣。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《商業內幕》報導，馬斯克在受訪時聲稱，他認為「人類會在某個時刻死去」，這點是很重要的，人類可以通過保持身心健康來延長壽命，但如果活得太久，恐將導致社會僵化，因為領導階層不會改變，永遠不會消亡。
馬斯克並補充道，過於冗長的生命還可能會抑制新想法的誕生，因為人們傾向於不做出改變，而是維持現狀，還打趣的反問主持人：「想想一些世上最糟糕的人。你希望他們活多久？」
與馬斯克相反，同期的矽谷名人、科技巨擘，許多都有涉獵長壽領域，企圖利用自己的財富來對抗衰老的影響，比如貝佐斯（Jeff Bezos）、蒂爾（Peter Thiel）和OpenAI的奧特曼 （Sam Altman），都有投資研究細胞層面逆轉衰老的公司。其他人，包括谷歌的布林（Sergey Brin），也致力於使用自己的金錢來對抗疾病，例如癌症和帕金森氏症。