幻覺被霸凌！宜蘭養護機構女院民徒手掐死病友 法院判決結果出爐
一名患有精神疾病住在宜蘭一間康復機構的林姓女子，日前因懷疑遭工作人員霸凌，遂將不滿遷怒到張姓女病友身上，用雙手活活將對方掐死，案經審理，法院一審依殺人罪判處有期徒刑12年，並於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，台灣高等法院今（20）日駁回上訴維持原判。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，林女2007年開始因重鬱症、精神分裂等症狀在醫院看診，並於2010年起入住該間位於宜蘭的康復之家；2022年11月4日上午11時許，原本躺在床上的林女發現同樣患有身心障礙的張女在門外探頭後，隨即招手要對方進入室內，接著趁機推床擋住房門，用徒手活活掐死對方。
見張女不再掙扎，林女竟還多次用手確定對方斷氣，隨後才大搖大擺走出房間，直至照護員發現張女躺在地上已無氣息才讓全案曝光；法院審理期間，林女聲稱遭工人人員長期霸凌，不過沒多久後又表示被其他病友欺負，供詞反覆。
事後醫院鑑定林女因病情導致行為辨識能力降低，不過法院認為林女雖符合減刑標準，但犯罪情節重大，不宜輕縱，考量她坦承犯行也有悔意，判12年徒刑，刑後監護4年；高等法院今天駁回上訴維持原判。
※【NOWnews 今日新聞
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