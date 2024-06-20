夫換肝治療仍亡！她拒絕C肝口服藥　聽醫苦勸才吃「結局超歡喜」

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C肝患者「3大因素」不願接受治療
根據追蹤結果，在這244人中，有76.6%自知患有C肝已超過5年，不願意接受治療的三大因素，包括無症狀（43%）、不知治療必要性（42.6%）、不知新的治療政策和資源且擔心干擾素副作用（16.4%）。
針對治療誤解，蕭舜文舉例，收治的黃女士確診C肝已超過20年，曾接受干擾素治療，但因副作用多、身體不適而中斷療程，最近檢查發現除有C肝病毒，且肝功能指數、胎兒蛋白指數均異常，超音波檢查證實有早期肝硬化及肝結節。
她服藥一個月肝指數正常 半年後病毒消失
黃女士一度表明，接受干擾素很痛苦，而且先生也進行過干擾素治療，依舊罹患肝癌，還換肝，結果C肝治療後便過世，除非有人可保證她不會走上先生的路，否則不治療，所幸經充分說明，她最後仍使用口服藥，肝指數僅1個月即降到正常，半年後病毒完全消失，重點是過程全無不適。
對於彰基的治療，黃女士表示，真的非常感謝，原來目前治療C肝簡單又輕鬆，而且療效好，自己的小兒子也有C肝，要鼓勵他趕快接受治療，以免轉為肝硬化。
蕭舜文指出，根據彰基追蹤結果與臨床個案狀況，可見有不少C肝病人認為無症狀即可忽視肝病，有部分個案則是不了解C肝口服藥，因此抗拒治療，未來要根除C肝，應提高對於C肝病程的認識，並消除治療誤解，才能提高病人接受篩檢及治療的意願。