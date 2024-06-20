中捷事故週年後運安會報告出爐　中市府指5項建議均已改善

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在台中捷運公司部分，建議重新檢視緊急停車相關設備與規範及行車事故應變規定，包括評估設置車站緊急停車按鈕、建立簡短緊急停車通訊用語；明確規範緊急停車決策之授權，以利人員於緊急狀況時立即執行緊急停車動作；明訂事故後列車巡檢程序，以利確認是否有人員受困或外物掉落於車底。
台中市政府回應說明，調查報告針對市府提出1項運輸安全改善建議，都發局已於今年3月29日公告實施《台中市政府強化鄰接大眾運輸設施之建築工程及土木工程施工管理作業要點》，作為鄰接大眾運輸周邊工程，施工安全管理和公共安全的執行原則與標準。調查報告另就中捷公司提出4項運輸安全改善建議事項，中捷公司亦已積極完成改善。
中捷公司去年5月修訂規範，建立簡短的緊急停車通訊用語、明確規範緊急停車決策授權、事故後列車巡檢程序；去年10月在全線車站增設及啟用月台緊急停車按鈕；中捷公司亦加強人員訓練，透過多次模擬演練強化第一線人員應變能力。有關該案市府求償部分，經中華民國仲裁協會仲裁判定，興富發建設公司等連帶給付台中市政府2億1,217萬1,784元、連帶給付中捷公司1,264萬7,301元。
葉昭甫指出，市府及中捷公司針對本次事件已深刻檢討，市府將督導中捷公司持續透過程序面、人員訓練面、安全宣導面及設備面等措施以作精進，並廣納各界建議，致力維護安全乘車環境。