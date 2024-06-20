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中捷事故週年後運安會報告出爐　中市府指5項建議均已改善

▲中捷1死13傷的公安意外已滿1週年，運安會調查報告今出爐。（資料畫面／2024.06.20）
▲中捷1死13傷的公安意外已滿1週年，運安會調查報告今出爐。（資料畫面／2024.06.20）

記者顏幸如／台中報導

去年5月10日，台中發生興富發建案「文心愛悅」工地吊臂掉落捷運綠線軌道意外，釀成1死13傷的重大公安事故，運安會今（20）日發布調查報告。台中市政府交通局長葉昭甫表示，調查報告針對市府、中捷公司提出的5項建議，均已完成改善。

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國家運輸安全委員會今（20）日公布「1120510台中捷運股份有限公司第03/04車組豐樂公園站撞及異物事故」最終調查報告，分別針對工程行、勞動部、交通部、台中市府及中捷公司給出改善建議。在中市府部分，建議建立鄰近交通要衝的建築工程作業聯合審查機制，由建築管理、職業安全、交通管理及營運機構共同參與審查，以利全面辨識相關影響交通安全的危害風險。

在台中捷運公司部分，建議重新檢視緊急停車相關設備與規範及行車事故應變規定，包括評估設置車站緊急停車按鈕、建立簡短緊急停車通訊用語；明確規範緊急停車決策之授權，以利人員於緊急狀況時立即執行緊急停車動作；明訂事故後列車巡檢程序，以利確認是否有人員受困或外物掉落於車底。

▲台中市去年5月發生興富發建案「文心愛悅」工地（左）吊臂掉落捷運綠線軌道的重大公安意外。（資料畫面／2024.06.20）
▲台中市去年5月發生興富發建案「文心愛悅」工地（左）吊臂掉落捷運綠線軌道的重大公安意外。（資料畫面／2024.06.20）
台中市政府回應說明，調查報告針對市府提出1項運輸安全改善建議，都發局已於今年3月29日公告實施《台中市政府強化鄰接大眾運輸設施之建築工程及土木工程施工管理作業要點》，作為鄰接大眾運輸周邊工程，施工安全管理和公共安全的執行原則與標準。調查報告另就中捷公司提出4項運輸安全改善建議事項，中捷公司亦已積極完成改善。

中捷公司去年5月修訂規範，建立簡短的緊急停車通訊用語、明確規範緊急停車決策授權、事故後列車巡檢程序；去年10月在全線車站增設及啟用月台緊急停車按鈕；中捷公司亦加強人員訓練，透過多次模擬演練強化第一線人員應變能力。有關該案市府求償部分，經中華民國仲裁協會仲裁判定，興富發建設公司等連帶給付台中市政府2億1,217萬1,784元、連帶給付中捷公司1,264萬7,301元。

葉昭甫指出，市府及中捷公司針對本次事件已深刻檢討，市府將督導中捷公司持續透過程序面、人員訓練面、安全宣導面及設備面等措施以作精進，並廣納各界建議，致力維護安全乘車環境。

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