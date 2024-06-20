桌球／林昀儒打不贏中國名將王楚欽？老大哥莊智淵挺身、霸氣回應

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上屆林昀儒在東京奧運男單殺入四強，可惜最後沒能站上頒獎台，他坦言，「有些不甘心，但其實表現已經超乎預期，對自己很滿意，這次奧運希望男單也能再闖四強。」
粉碎打不贏王楚欽傳聞
去年林昀儒曾在WTT法蘭克福冠軍賽男單4強戰，擊敗中國名將王楚欽，震撼體壇，也粉碎過去「林昀儒就是打不贏王楚欽」言論。對此，林昀儒僅回應，「奧運每一場都不好打，必須一關一關過，才有機會在後面的比賽再度對決(王楚欽)。」生涯雙方對戰12次，林昀儒僅拿下3勝。
不過老大哥莊智淵則跳出來幫小老弟說話，「比賽沒有絕對！就算對戰10次贏1次也是贏，而且大家實力都在進步，也會有所修正，所以沒有誰絕對贏不了誰。」
本次林昀儒在巴黎奧運混雙搭當從鄭怡靜變成陳思羽，兩人也在積極培養默契。林昀儒說，「其實配合上沒有太大的問題，不過還是要多練習，才能在場上發揮100%的戰力。」
林昀儒搭檔陳思羽拚混雙獎牌
經歷上次東京奧運的洗禮，林昀儒已經變成台灣家喻戶曉的桌球明星。林昀儒坦言，「的確壓力比較大，畢竟外界都期望我能比上屆奧運更進步。不過我還是告訴自己平常心，用正確的心情卻面對奧運。」
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