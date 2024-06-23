台灣會步中國房市後塵？專家示警：自備款現1條件 房產恐泡沫化
近期中國政府推出一系列救房市方案，其中最引人注目的是以國有資本收購成屋作為保障房，然而，專家指出，房地產庫存分布與保障房需求之間的不匹配，以及保障房租金收入不足以償還貸款利息等問題，可能成為該方案實施的障礙。對於現階段房價驚驚漲的台灣，是否會需要這樣的危機意識？專家表示，中國三四線城市房產狀況造成的因素，包含結構性問題等等，台灣雖然也有一些風險，但還要持續觀察後續可能引發的危機，目前整體經濟狀況還算穩定，沒有需要去庫存化的問題。
家庭消費中心/綜合報導
住展雜誌發言人陳炳辰表示，台灣雖然房價偏高，但其實看到的是單價，目前很多小宅新產品，「總價沒那麼高，因此央行或金融業者認為風險性相對小，不太有付不出款項的情況，而土建融貸款尚未走強，仍屬於相對熱潮的低檔，房市風險並沒有大到讓央行需要下重手。」
不過陳炳辰也示警，目前除了一些蛋黃區單價越拉越高，要是其他縣市也跟進，導致新青安或低首付也無效，民眾要負擔更高比例的自備款時，代表房產天花板出現了，那個階段可能就會有泡沫化現象，代表有一些地段的房產恐怕會賣不出去。
目前台灣房市存在哪些風險？陳炳辰認為，在一買一賣的市場上，沒有所謂的賣方出現或是餘屋太多，像之前首波實施房地合一稅時，曾經出現的狀況像青埔、新莊都有點燈率過低，淡海新市鎮甚至被稱作鬼城，當時就有房價持續走低的現象，如今台灣不少房型過小、整體性價比低，然而房價高、或是該區域不具備那樣的價值，只是因為整體市場帶動產生的外溢效應，導致環境條件不佳，房價卻跟著走強的情況，目前政府也還在觀察是否會出現問題或危機，畢竟過熱區域侷限七都的特定地段，整體經濟體狀況還算穩定，暫時沒有去庫存化的危機。