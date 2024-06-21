2024美國總統大選重要時程一次看！拜川辯論6月登場　將提前提名

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提名時程
拜登與川普雖各自黨內初選出線，但仍需等到民主黨和共和黨的黨代表大會才會最終確認提名，共和黨全國黨代表大會將會先在7月15至7月18日於威斯康辛州的密爾瓦基舉行；民主黨全國代表大會定於8月19日至22日於伊利諾州的芝加哥舉行。
不過，由於俄亥俄州的規定，總統候選人須在8月7日前獲得提名，否則無法列在選票上被選民勾選，可能會讓民主黨將總統提名時程提前至黨代表大會前，民主黨全國委員會28日正式表態，預計將以線上方式唱名表決，提前通過提名拜登為總統候選人；值得注意的是，阿拉巴馬州近幾次選舉也同樣有提名時程早於民主黨全代會的問題，今年再度經過該州眾議院通過投票後，將政黨提交候選人提名證書的截止日自選前82天改成74天，得以讓拜登列在選票上，但俄亥俄州至目前為止並未有任何為民主黨更動時程的規劃。
辯論會時間
至於備受關注的川普與拜登的辯論，可分為兩個部分，首先是美國總統辯論委員會（Commission on Presidential Debates）所規劃的時間，分別是9月16日在德州、10月1日在維吉尼亞洲，以及10月9日在猶他州。然而，拜登陣營在5月中已表明，拜登將不會參加這三場辯論，因有許多州於10月就已開始投票。
拜登與川普兩陣營於5月中達成共識，將分別於6月和9月進行電視辯論，第一戰訂在6月27日於搖擺州喬治亞州的首府亞特蘭大舉行，此戰將由美國有線電視新聞網（CNN）負責，也會在CNN總部攝影棚內進行；第二戰則會在9月10日，於紐約曼哈頓展開激戰，該場電視辯論由美國廣播公司（ABC）負責進行。有趣的是，美國總統大選從未有在6月就進行辯論的案例。
總統大選投票
美國國會在1845年決定，全美的總統選舉投票日定在11月第一個星期一之後的星期二，至於為何會選在星期二，因為這可避免11月1日碰到星期二，因當天是天主教的諸聖節，在早期可藉此讓星期日上教堂的人們有時間返回城裡投票，再加上商人習慣在每個月的第一天結算前一個月的業績。
今年的週二是在11月5日，方式可簡分為選民登記前往投票所投票和郵寄投票兩種，郵寄投票部分，民眾可先上網申請，會在選舉日前29天收到郵寄選票，隨即可進行投票作業，郵寄投票截止日則各州各自決定最終時間，並未統一，大多仍會設在11月5日決戰日當天，少部分的州會將郵寄投票時程往後延。
按照美國總統大選選舉流程，11月5日全民投票選出選舉人團之後，接著會進行最終的「選舉人團會議」，按照法律規定，時間點訂在「12月第2個星期三過後的首個星期一」，今年為12月16日。在選舉人團會議中，會依照各州普選結果，投票給某組正副總統候選人。
結果出爐與宣誓就職
根據美國聯邦法律規定，美國國會必須在1月6日召開會議，開啟各州提交的密封認證書，其中包含選舉人團投票紀錄，並會由參眾兩院的兩黨代表宣讀並清點選舉人團投票結果，並由副總統兼參院議長宣布勝選者。緊接著，美國國會就職典禮聯席委員會也會於2025年1月20日於國會大廈舉辦就職典禮。