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2024美國總統大選重要時程一次看！拜川辯論6月登場　將提前提名

▲2024美國總統大選倒數不到五個月，拜登與川普手場電視辯論將在6月27日登場。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024美國總統大選倒數不到五個月，拜登與川普手場電視辯論將在6月27日登場。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心顏得智／綜合報導

2024美國總統大選將於11月5日舉行，一般預料，將由初選出線的民主黨籍的現任總統拜登再度對上共和黨籍的前總統川普，重演2020的戲碼，距離選戰僅剩約五個月。

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盤點兩人初選過程，拜登與川普各自在三月的兩黨初選脫穎而出，共和黨全國黨代表票共有2429張，川普先是橫掃了初選的「超級星期二」，讓只拿下兩州的前南卡州長海莉(Nikki Haley)不得不退出選舉，最終在3月12日，川普黨代表票數總計來到1241張成功跨越門檻；至於拜登方面，因黨內幾乎無對手，在3月12日後正式突破民主黨所需的1968張票門檻。

▲2024美國總統大選重要時程表，大選投票日為11月5日。（圖／NOWnews 製表）
▲2024美國總統大選重要時程表，大選投票日為11月5日。（圖／NOWnews 製表）
提名時程

拜登與川普雖各自黨內初選出線，但仍需等到民主黨和共和黨的黨代表大會才會最終確認提名，共和黨全國黨代表大會將會先在7月15至7月18日於威斯康辛州的密爾瓦基舉行；民主黨全國代表大會定於8月19日至22日於伊利諾州的芝加哥舉行。

不過，由於俄亥俄州的規定，總統候選人須在8月7日前獲得提名，否則無法列在選票上被選民勾選，可能會讓民主黨將總統提名時程提前至黨代表大會前，民主黨全國委員會28日正式表態，預計將以線上方式唱名表決，提前通過提名拜登為總統候選人；值得注意的是，阿拉巴馬州近幾次選舉也同樣有提名時程早於民主黨全代會的問題，今年再度經過該州眾議院通過投票後，將政黨提交候選人提名證書的截止日自選前82天改成74天，得以讓拜登列在選票上，但俄亥俄州至目前為止並未有任何為民主黨更動時程的規劃。

辯論會時間

至於備受關注的川普與拜登的辯論，可分為兩個部分，首先是美國總統辯論委員會（Commission on Presidential Debates）所規劃的時間，分別是9月16日在德州、10月1日在維吉尼亞洲，以及10月9日在猶他州。然而，拜登陣營在5月中已表明，拜登將不會參加這三場辯論，因有許多州於10月就已開始投票。

拜登與川普兩陣營於5月中達成共識，將分別於6月和9月進行電視辯論，第一戰訂在6月27日於搖擺州喬治亞州的首府亞特蘭大舉行，此戰將由美國有線電視新聞網（CNN）負責，也會在CNN總部攝影棚內進行；第二戰則會在9月10日，於紐約曼哈頓展開激戰，該場電視辯論由美國廣播公司（ABC）負責進行。有趣的是，美國總統大選從未有在6月就進行辯論的案例。

總統大選投票

美國國會在1845年決定，全美的總統選舉投票日定在11月第一個星期一之後的星期二，至於為何會選在星期二，因為這可避免11月1日碰到星期二，因當天是天主教的諸聖節，在早期可藉此讓星期日上教堂的人們有時間返回城裡投票，再加上商人習慣在每個月的第一天結算前一個月的業績。

今年的週二是在11月5日，方式可簡分為選民登記前往投票所投票和郵寄投票兩種，郵寄投票部分，民眾可先上網申請，會在選舉日前29天收到郵寄選票，隨即可進行投票作業，郵寄投票截止日則各州各自決定最終時間，並未統一，大多仍會設在11月5日決戰日當天，少部分的州會將郵寄投票時程往後延。

按照美國總統大選選舉流程，11月5日全民投票選出選舉人團之後，接著會進行最終的「選舉人團會議」，按照法律規定，時間點訂在「12月第2個星期三過後的首個星期一」，今年為12月16日。在選舉人團會議中，會依照各州普選結果，投票給某組正副總統候選人。

結果出爐與宣誓就職

根據美國聯邦法律規定，美國國會必須在1月6日召開會議，開啟各州提交的密封認證書，其中包含選舉人團投票紀錄，並會由參眾兩院的兩黨代表宣讀並清點選舉人團投票結果，並由副總統兼參院議長宣布勝選者。緊接著，美國國會就職典禮聯席委員會也會於2025年1月20日於國會大廈舉辦就職典禮。

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