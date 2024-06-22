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3G關閉倒數！7月沒VoLTE無法通話　3大電信0元手機無痛升級一次看

▲台灣3G即將在6月底退場，需要有4G「VoLTE」才能繼續接聽電話。（圖／記者周淑萍攝）
▲台灣3G即將在6月底退場，需要有4G「VoLTE」才能繼續接聽電話。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

3G從2023年開始使用至今已經超過20年頭，即將走入歷史，預計6月30日前全面關閉，7月開始台灣電信市場邁向4G通話（VoLTE ，Voice over LTE）時代，而按NCC統計，現階段還有1到2成用戶使用沒有VoLTE功能的舊手機，若沒換機，屆時可能會因為沒有訊號而無法撥接電話。3電信商為了拼百分百轉換率，紛紛祭出低價購機優惠。

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🟡中華電信

為方便3G客戶無痛移轉，中華電信推出3G客戶升級4G/5G指定方案，加碼送五月花厚棒衛生紙一串或Hami Point 150點好禮二選一。3G客戶升級4G購機優惠，月繳149元起，INHON、HUGIGA等多款VoLTE手機0元入手；針對銀髮、弱勢族群，提供「樂齡方案」與「暖心方案」專屬優惠，月繳149元起，申辦通信約最高享1.5GB行動上網量。已持有VoLTE手機的3G客戶，提供升級4G單門號方案，月繳183元即享國內行動上網量1GB、網內20分鐘及網外20分鐘。

🟡遠傳電信

為協助有需要的用戶順利轉換，遠傳除提供需要換卡的用戶免費換卡，也提供需要換機的用戶多元換機方案，續約只要月付99元起，就可0元帶走VoLTE手機。若不想綁約，遠傳也提供空機優惠價，最低只要1,699元起、若用戶持3G或不支援VoLTE舊機來遠傳門市換新機，還可再加碼折500元。

🟡台灣大哥大

用戶SIM卡若不支援VoLTE，台灣大哥大提供消費者於門市免費換卡，預付卡用戶還可獲得國內通話費300元。同時推出續約購機優惠，月租費最低149元起，即可0元帶走Hugiga V8、Motorola g34等多款支援VoLTE手機，單購指定機款最低1990元起。

▲3G服務結束後，電信商會把資源轉而持續優化4G、5G的服務上。（圖／官方提供）
▲3G服務結束後，電信商會把資源轉而持續優化4G、5G的服務上。（圖／官方提供）
📍3G何時退場？

使用了將近20年的3G網路，確定要在今年6月30日關閉。

📍哪些手機會受影響？

沒有開啟VoLTE或沒有支援VoLTE的手機，早於2017年的舊機種手機，按鍵式的手機、從國外帶回未經NCC審驗通過的手機等，都有可能不支援VoLTE。

📍iOS系統VoLTE設定路徑

「設定」→「行動服務」→「行動數據選項」→「語音與數據」→開啟「VoLTE」。

📍Android系統VoLTE設定路徑

「設定」→「更多」→「行動網路」→按下「啟用VoLTE」並下滑找到「Wi-Fi通話」開啟。

📍中華電信+iOS 16.4後續版本，不需手動開啟

電信商為「中華電信」，且使用iPhone手機，作業系統為iOS 16.4後續版本，有這三要素，iPhone是看不到VoLTE選項，已經預設為開啟。《NOWnews》實際使用中華電信門號，搭配iPhone 15手機和iOS 17.4作業系統，在iPhone 手機內則完全沒有看到「VoLTE」選項，且經過確認已經開啟VoLTE。

📍如何確認是否開啟VoLTE？

想要確認是否已經開啟VoLTE，其實只要接聽一通電話就能知道。接聽電話時觀察手機上面的訊號是否有出現「4G」或是「網路的符號」，如果有出現就是已經開啟VoLTE，但如果持續跳3G的訊號，則是還沒有開啟成功，可以直接請客服協助。

▲撥接電話時看到訊號顯示4G或是網路符號就是代表已經開啟VoLTE。（圖／記者周淑萍攝）
▲撥接電話時看到訊號顯示4G或是網路符號就是代表已經開啟VoLTE。（圖／記者周淑萍攝）

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