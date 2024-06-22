3G關閉倒數！7月沒VoLTE無法通話　3大電信0元手機無痛升級一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
為方便3G客戶無痛移轉，中華電信推出3G客戶升級4G/5G指定方案，加碼送五月花厚棒衛生紙一串或Hami Point 150點好禮二選一。3G客戶升級4G購機優惠，月繳149元起，INHON、HUGIGA等多款VoLTE手機0元入手；針對銀髮、弱勢族群，提供「樂齡方案」與「暖心方案」專屬優惠，月繳149元起，申辦通信約最高享1.5GB行動上網量。已持有VoLTE手機的3G客戶，提供升級4G單門號方案，月繳183元即享國內行動上網量1GB、網內20分鐘及網外20分鐘。
🟡遠傳電信
為協助有需要的用戶順利轉換，遠傳除提供需要換卡的用戶免費換卡，也提供需要換機的用戶多元換機方案，續約只要月付99元起，就可0元帶走VoLTE手機。若不想綁約，遠傳也提供空機優惠價，最低只要1,699元起、若用戶持3G或不支援VoLTE舊機來遠傳門市換新機，還可再加碼折500元。
🟡台灣大哥大
用戶SIM卡若不支援VoLTE，台灣大哥大提供消費者於門市免費換卡，預付卡用戶還可獲得國內通話費300元。同時推出續約購機優惠，月租費最低149元起，即可0元帶走Hugiga V8、Motorola g34等多款支援VoLTE手機，單購指定機款最低1990元起。
📍3G何時退場？
使用了將近20年的3G網路，確定要在今年6月30日關閉。
📍哪些手機會受影響？
沒有開啟VoLTE或沒有支援VoLTE的手機，早於2017年的舊機種手機，按鍵式的手機、從國外帶回未經NCC審驗通過的手機等，都有可能不支援VoLTE。
📍iOS系統VoLTE設定路徑
「設定」→「行動服務」→「行動數據選項」→「語音與數據」→開啟「VoLTE」。
📍Android系統VoLTE設定路徑
「設定」→「更多」→「行動網路」→按下「啟用VoLTE」並下滑找到「Wi-Fi通話」開啟。
📍中華電信+iOS 16.4後續版本，不需手動開啟
電信商為「中華電信」，且使用iPhone手機，作業系統為iOS 16.4後續版本，有這三要素，iPhone是看不到VoLTE選項，已經預設為開啟。《NOWnews》實際使用中華電信門號，搭配iPhone 15手機和iOS 17.4作業系統，在iPhone 手機內則完全沒有看到「VoLTE」選項，且經過確認已經開啟VoLTE。
📍如何確認是否開啟VoLTE？
想要確認是否已經開啟VoLTE，其實只要接聽一通電話就能知道。接聽電話時觀察手機上面的訊號是否有出現「4G」或是「網路的符號」，如果有出現就是已經開啟VoLTE，但如果持續跳3G的訊號，則是還沒有開啟成功，可以直接請客服協助。