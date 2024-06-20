白癡公主「幼稚園嫩照」水汪汪大眼萌翻！6萬人看傻：跟長大一樣
百萬YouTuber「白癡公主」經常在社群上發布搞笑影片，自嘲平坦身材是「貧乳界女神」、「A減癡癡」，近來她更從網路跨足大銀幕，儘管生活忙碌，她也不時會在社群平台和粉絲分享生活，日前她曬出自己幼稚園的照片，超大的水汪汪眼睛頓時引來6萬人按讚，「為什麼長大跟小時候長一模一樣？」
記者吳昕蓓／綜合報導
白癡公主18日在IG曬出自己的幼稚園畢業照，表示這是她唯二的學士服照，從照片中可以看到，白癡公主和現在幾乎長得一模一樣，大大的耳朵和稚嫩瓜子臉，一雙水汪汪眼睛更是搶眼，她嚴肅地盯著鏡頭，看起來卻莫名有種呆萌感，可愛的模樣立刻掀起網友熱烈討論。
不僅如此，白癡公主還曬出自己台灣藝術大學的校友證，只見她身穿學士服，一旁還寫她的本名「戴平雅」，白癡公主一本正經地望向鏡頭，卻不改搞怪本色，戴上青蛙頭套，她也自嘲：「最後進化成青蛙。」衝突的違和感讓網友全都笑翻，引來超過6萬粉絲按讚朝聖。
不少網友紛紛留言直呼，「為什麼長大跟小時候長一模一樣」、「好可愛，欸為什麼有頭套」、「太大了，眼睛」、「太可愛了吧！」，也有網友發現白癡公主的本名藏有玄機，「名字有平是從小預告人生了嗎嗚嗚」、「平順且文雅（X）平坦且雅美蝶（O）」、「難道是名字影響到身體的詛咒。」