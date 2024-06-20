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胡瓜錄影開戰館長！遭飆粗口嗆「什麼東西」　上擂台挑戰3秒被KO

▲綜藝天王胡瓜在網路節目要求館長對自己開罵，館長馬上飆粗口開砲：「胡瓜什麼東西？」兩人一開場就在擂台上PK，來勢洶洶的館長讓胡瓜嚇到只撐3秒就投降。（圖／承影傳播提供）
▲綜藝天王胡瓜在網路節目要求館長對自己開罵，館長馬上飆粗口開砲：「胡瓜什麼東西？」兩人一開場就在擂台上PK，來勢洶洶的館長讓胡瓜嚇到只撐3秒就投降。（圖／承影傳播提供）

記者吳昕蓓／綜合報導

綜藝天王胡瓜開設Youtube頻道《下面一位》，幽默風趣的主持風格更是深受網友喜愛，最新一集來賓找來館長陳之漢，兩人一開場就在擂台上PK，來勢洶洶的館長讓胡瓜嚇到只撐3秒就投降，胡瓜也要求館長對自己開罵，讓他學習罵人的兇狠態度，館長馬上開砲：「胡瓜什麼東西？」、「X小」、「錄這什麼節目？」完全不避諱本人就在旁邊，逗得胡瓜樂不可支。

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▲《下面一位》最新一集來賓找來館長陳之漢，兩人一開場就在擂台上PK，來勢洶洶的館長讓胡瓜嚇到只撐3秒就投降。（圖／翻攝《下面一位》頻道畫面）
胡瓜透露在加入網路媒體之前就有收看過館長的網路影片，欣賞他性格直率、有話直說的態度，談到館長最廣為人知的直播，胡瓜好奇詢問直播平台上的抖內（捐獻）操作，館長也大方分享自己收過的最高金額，曾經一次收到3萬台幣，也遇過很有魄力的粉絲，什麼話都不說只放一張圖直接捐獻高額，讓他覺得真是阿莎力。

館長也回憶起之前的中槍事件，坦承其實至今還是多少有點心理陰影，出門在外會提高警覺、繃緊神經，擔憂會再次發生危險。胡瓜也分享過去跑場做秀，結束表演後走在路上，一旁的高凌風竟被攻擊；他還曾在下榻的飯店遇到十大槍擊要犯，天花板全都是彈孔，驚恐到至今畫面仍歷歷在目。

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▲館長（右）上胡瓜（左）的網路節目《下面一位》，回憶起之前的中槍事件。（圖／承影傳播提供）
來到遊戲環節，胡瓜用自己節目的經典遊戲和館長PK競賽，最短秒數內要用頭爆破3顆氣球。沒想到館長只用了2秒時間就秒殺胡瓜，懷著滿滿信心的胡瓜沒想到馬上遇到危機，反覆用力卻始終壓不破氣球，滑稽逗趣的樣子還以為是畫面重播，讓在一旁的館長忍不住大笑。


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