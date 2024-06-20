小粉紅批舒華混進台娛！還問「周子瑜呢」 台灣網友怒：你們害的
韓國人氣女團(G)I-DLE台籍成員葉舒華，日前低調回台參加品牌代言活動，還現身柯震東、楊銘威的慶生聚餐，並與兩名壽星、方志友、陶晶瑩、李李仁、賈靜雯等人同框，沒想到卻引發中國網友不滿，將舒華列為「台獨藝人」，並怒喊封殺。隨著事件持續發酵，就有大陸網友反問，既然舒華能混進台娛，那女團TWICE的台籍成員子瑜在哪裡？讓大批台灣網友不滿，怒轟對岸：「當初就是你們害的！」
記者施以慧／綜合報導
還原整起事件始末，首先是舒華日前低調回台後，18日與柯震東、楊銘威、方志友、陶晶瑩、李李仁、賈靜雯等多名藝人聚會，但大陸網友在看到聚會貼文後痛批舒華，指控舒華和「五毒藝人」聚餐，其中分為台獨與吸毒，並怒喊舒華台獨、脫粉，讓「葉舒華脫粉」秒登微博熱搜。甚至還有網友直接喊話經紀公司Cube娛樂，希望公司不要再招台灣人組團。對此，舒華並未正面回應，但對於私訊惡評的網友進行封鎖，不過依舊無法擋住網友們的酸言酸語。
另外也有其他大陸網友發文詢問：「為什麼葉舒華可以混進台娛演員圈，周子瑜出道的時間比葉舒華的時間長，在台灣卻像個素人一樣沒什麼資源？演員圈也融不進去？」沒想到該文一出，竟直接惹怒台灣網友，並在Thread上氣炸回嗆：「你們當時欺負1個才16歲的周子瑜在全國面前道歉欸」、「TWICE不能在大陸和台灣發展不就是你們搞出來的」、「只是去吃個飯又要被你們大驚小怪」、「拍個合照就脫粉」、「到底為什麼吃個飯也可以被炎上」、「子瑜現在這樣還不是你們當初害的」、「那麼容易走心就不要追星。」
事實上，周子瑜在2015年年底因為曾在綜藝節目上拿著台灣國旗，遭到中國網友圍剿，在當時引起兩岸軒然大波，逼得周子瑜2016年年初身穿黑衣道歉，引發台灣社會輿論撻伐，如今因為舒華事件，才再度被翻出來討論。
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