柯佳嬿6大幽默一次看！《想見你》情路坎坷受不了：我可以脫光啊
39歲女星柯佳嬿從演出電影《艋舺》開始受到關注，之後演出的電視劇《小資女孩向前衝》、《必娶女人》、《想見你》奠定她在戲劇圈的地位；2017年和Energy團員坤達結婚。偶像派演員常讓人覺得有距離感，但柯佳嬿私底下其實很幽默，有網友統整出這些年她在鏡頭前展現的「柯氏幽默」，大喊：「好想看柯佳嬿主持節目！」
記者薛羽彤／綜合報導
1.柯佳嬿受訪時被要求用一句話激怒另一半，她說：「孔劉好帥喔，好想跟他一起吃人體早餐喔！」接著要她表現撒嬌求原諒，柯佳嬿表示：「開玩笑的啦，怎麼可能跟他一起吃人體早餐呢，頂多就是喝個咖啡。」
2.柯佳嬿在婚禮上被問到：「有沒有生小孩的計畫要跟大家分享一下？」她想了想脫口：「那...今天晚上啊！」接著好友在婚禮上因為工作先行離開，她笑說：「沒關係工作重要，紅包有留下來吧？」逗樂在場的人。
3.柯佳嬿在《想見你》中一人分飾兩角，受訪時被問到一次演兩個角色，心情與以往有什麼差別？她回答：「就是感覺同時演兩部戲，但是只領了一部戲的錢。」
4.柯佳嬿分享有次去逛街的時候被店員講說：「妳好像柯佳嬿喔！」她表示自己都會回答：「謝謝，我覺得我比她漂亮。」
5.柯佳嬿在《想見你》的幕後花絮，對許光漢飾演的李子維喊話：「我是澈底的失戀...李子維你到底想怎樣，不是都長一樣嗎？我可以脫光啊！」
6.柯佳嬿坦言拍《想見你》很辛苦，但看網友的留言都是在說：「許光漢好帥！」她吃醋的說：「我也想被講很漂亮啊！」許光漢在一旁趕緊安慰她：「有啊！有講！」柯佳嬿無奈表示：「昨天終於有講了。」