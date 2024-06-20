邊荷律場邊萌翻粉絲！突曬吊點滴住院畫面 經紀人回應最新病況
韓籍啦啦隊女神邊荷律（변하율）外型可愛、個性呆萌，加入Passion Sisters後，吸引大批死忠粉絲，如今她加入場邊應援已經3個月，和其他女孩們都打成一片，看到自己的影片、聽到自己的聲音，還會害羞到不知所措，萌翻球迷們已是常態。然而她先前卻傳出住院吊點滴的消息，讓粉絲們十分擔心，對此，經紀人也回應了。
記者吳昕蓓／綜合報導
邊荷律雖然神經大條又可愛，卻是超級內向人，因此常會出現許多有趣的反應，從球迷們捕捉到的畫面可以看到，邊荷律原本在場邊和畇二嘟嘴玩親親，沒想到超級外向的畇二下秒直接瘋狂朝邊荷律逼近，嚇得她頻頻後退，伸手阻止對方，最後更慌張大叫，看向一旁求助，可愛模樣全被錄下。
不僅如此，邊荷律也曾調皮拿李丹妃手上的加油棒來玩，對著加油棒大叫，沒想到聲音意外的大，頓時嚇了自己一大跳，驚慌失措摀住嘴，左顧右盼想看有沒有被發現，還把加油棒塞回李丹妃手上，下秒落荒而逃，讓現場球迷忍不住笑翻，直呼邊荷律簡直就是吃可愛長大的。
事實上，邊荷律上週才剛結束大巨蛋3連戰舞台應援，沒想到就曬出自己去醫院吊點滴、吃感冒藥的照片，她也提醒：「大家要小心感冒。」更無奈表示：「病了三天什麼也做不了。」讓粉絲都十分擔心，對此，經紀人透露，由於邊荷律應援完滿身大汗，又待在大巨蛋的冷氣房裡，所以才會感冒。