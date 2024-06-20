盼與陸維持穩定經貿關係！台拓展歐美貿易　蕭美琴：我們別無選擇

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蕭美琴提到，自1996年起，台灣舉行了多次總統選舉，實現了3次和平的政黨輪替。多年來，民主價值已深植於台灣人民的生活，並致力於維護得來不易的自由與民主的生活方式，卻也面臨著重大的安全威脅及一系列灰色地帶混合行動的挑戰。只要中國不放棄對台灣使用武力及進行脅迫，只能選擇加強防禦，以保護珍視的自由。香港基本人權與公民權利的倒退，及俄羅斯入侵烏克蘭，提醒台灣不能將自由與和平視為理所當然。
蕭美琴指出，總統賴清德在就職典禮上，強調民主、和平與繁榮是台灣與世界的連結，並重申「和平四大支柱行動方案」，作為新政府未來幾年政策與行動的指引。第一個支柱是加強台灣的防禦能力，期盼達成威懾並防止衝突發生，相關措施包括增加國防預算、延長義務役、強化軍事訓練品質、建立能引進新興技術的機制、改革軍事指揮結構達到去中心化，及建構全民防衛體系等。
蕭美琴也感謝美國作為重要的安全夥伴，在《台灣關係法》架構下，透過國會支持的一系列措施，協助台灣增強國防實力。此外也明白，只有下定決心自我防衛，才能期待他人的幫助。
蕭美琴說，第二大支柱則涉及經濟韌性。台灣在全球科技製造供應鏈中扮演舉足輕重的角色，並將隨著AI產業發展進一步強化，而遍布各行各業的中小企業更是台灣的經濟支柱。此外，經濟發展也取決於能源韌性及抵禦經濟脅迫的能力，也致力讓供應鏈及市場更多元化，期盼與理念相近的民主國家加強貿易往來，促進台灣經濟韌性，並尋求加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），及與更多貿易夥伴達成雙邊貿易協議。
蕭美琴接著說，第三大支柱是國際夥伴關係。台灣的安全和經濟與全球繁榮密切相關，尋求建立基於共同利益的夥伴關係，共同捍衛民主價值觀及維持和平穩定。近期G7領袖發表公報，再次重申台海和平穩定對國際安全及繁榮不可或缺，並支持台灣有意義地參與國際事務。台灣將持續與國際夥伴合作，以促進共同利益。
蕭美琴表示，第四大支柱是展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力。維持現狀是兩岸利益相關者的最大公約數，和平解決分歧也是國際社會的期望。戰爭不是選項，對話是唯一出路。在對等、尊嚴的原則下，台灣隨時敞開交流的大門。台灣不挑釁，也不會屈服於脅迫，維持平衡及現狀，是負責任的一方。
蕭美琴提到，總統昨宣布成立「全社會防衛韌性委員會」，擴大台灣民防訓練與運用、加強物資整備、強化能源及關鍵基礎設施的安全、健全社福醫療網絡和避難設施、確保資通、運輸及金融網絡安全。台灣人民的政治、社會及經濟成就，都是在困境中取得的，逆境也使台灣更具韌性。
蕭美琴表示，長期以來，台灣人民一直努力成為善的力量及全球繁榮的貢獻者。面對中國的外交孤立和歧視，台灣在有限的自然資源、地震與颱風等天災考驗下，不僅生存下來，更蓬勃發展。這些經驗為提供應對挑戰、防範威懾及威脅的基礎，也使台灣能在複雜的地緣政治環境中自信的抓住機遇。
接著，蕭美琴與現場參與年會的觀眾及媒體進行問答交流。詢及部分分析人士及中國政府認為總統的就職演說略顯挑釁，台灣應如向北京提供保證？
蕭美琴回應，北京才是「挑釁」的一方。和平符合台灣人民的利益，願意共同創造一個穩定的環境，讓人民追求繁榮、希望和夢想。然而，是中共違背台灣人民意願，提出不合理的對話前提與條件。說到保證，其實應該是北京要對台灣人民保證不對台用武才是。總統的兩岸原則是，不會挑釁，但同時必須堅定地維護台灣人民珍視的生活方式。總統及台灣政府均致力於維持現狀，此一承諾也符合國際社會的預期。也呼籲中共領導人共同承擔維護和平與穩定的責任，以維護台海現狀。
詢及有關半導體產業、供應鏈及新南向政策等議題，蕭美琴說，近年來台灣面臨經濟環境的改變，包括美中貿易戰、COVID-19、烏俄戰爭等問題，都對經濟環境產生影響。也看到中國國內經商環境正發生變化，這些都促使台灣私部門做出應對及調整，特別是科技業。在新的地緣政治格局中，提出了可信賴產業的概念，更在不斷變化的地緣政治環境中找到新的發展機會。
蕭美琴提到，過去幾年，除了新南向國家外，台灣也擴大尋求與歐洲及美國的貿易機會，共同研究供應鏈的安全。希望透過與可信賴夥伴的合作來確保供應鏈的安全，也讓產業更具競爭力。例如在東南亞的投資總額已超過在中國的投資，在美國的投資及與歐洲的合作關係近年來大幅成長。
蕭美琴強調，這並不表示不希望與中國建立穩定、正常的經貿關係。儘管地緣政治緊張，中國確實為台灣企業提供了一些機會。希望持續與中國維持穩定的經貿關係，不受安全和政治威脅影響，「但出於我們自身利益，我們別無選擇，只能走向多元化。」