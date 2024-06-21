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酒精烤魷魚「射出火焰炮」！女童遭射中全身燃燒　9秒離譜畫面曝

▲越南河內市近日發生一起「烤魷魚燙傷事件」，一道長長的火焰砲直接射中女童，造成全身燃燒。（圖/翻攝自X）
▲越南河內市近日發生一起「烤魷魚燙傷事件」，一道長長的火焰砲直接射中女童，造成全身燃燒。（圖/翻攝自X）

記者張嘉哲/綜合報導

真的太危險！越南河內市近日發生一起「烤魷魚燙傷事件」，一戶家長在自家門口烤魷魚，結果正要添加酒精加大火力時，卻意外射出一條長長的「火焰砲」，也直直地射在女童的身上，女童當場送醫急救，離譜的畫面在社群上掀起討論，醫院也出面呼籲：「不要再用酒精烤魷魚！」

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根據外媒報導，該起事件發生在13日晚間6時許，一名男子蹲在家門口利用火盆烤魷魚，結果想要透過酒精增強火力，不料，酒精才剛倒入火盆，立刻噴出一條長長的「火焰砲」，而該條火焰也筆直的直接衝向坐在一旁、相距大約2公尺的女童身上。

接著女童全身衣服便開始瞬間燃燒，女童也嚇得大哭，一旁的大人也緊急上前想要撲滅火勢，將女童帶到監視器拍不到的地方滅火，並且送到醫院急救，短短9秒過程都被記錄下來，在社群上被廣為討論。

酒精烤魷魚危險性超高！母子曾圍觀也遭燒傷

事實上，該起「酒精烤魷魚」燒燙傷事件已經不是頭一遭發生，過去在廣東也有女店員在門口用酒精烤魷魚，一對母子好奇湊近觀看，結果在添加酒精的時候也是爆燃一團火球，母子瞬間被火吻開始燃燒，所幸後來保住一命，實在相當危險。

黎有晫國家燒燙傷醫院醫生表示，在越南當地有許多「用酒精烤魷魚」造成的燙傷案例整天都在發生，不過在夏天最為常見，建議人們應該停止使用酒精烤魷魚，改用木炭爐、瓦斯爐相對會安全許多。

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▲沒開玩笑！不要再用酒精烤魷魚，國外出現許多用酒精烤魷魚造成燒燙傷意外的事件。（圖/微博）

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