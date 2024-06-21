搶搭高息列車！00919第5次配息0.7元 最後買進日6/21
台股20日再度創新高，觀察62檔台股ETF共44檔收盤價同步創下新高，也讓694.7萬位受益人投資都賺錢。群益投信旗下包括00919群益台灣精選高息、00927群益半導體收益、00923群益台ESG低碳50、00685L群益臺灣加權正2，共4檔台股ETF在20日收盤價也創下歷史新高。以成交量來看，00919為21日創新高熱門交易台股ETF第二大。
記者許家禎／台北報導
00919即將在6月24日進行第五次配息，第五次配息期後公告將配0.7元，百分百的填息率與抗跌跟漲的投資契機，讓投資人搶在除息前上車。00919參與除息最後買進日為6月21日，投資人可多留意相關投資契機。
法人表示，大盤頻創新高，而深受投資人喜愛的台股ETF規模也創新高來到2.35兆；其中台股高息ETF更是成長快速，規模則是增加6899.46億，占所有台股ETF規模增加近八成，顯示出台灣人愛高息ETF的熱度持續增加。然而，要能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是ETF，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，其有息保護亦相對不受利空衝擊，投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。
法人進一步表示，台股目前呈現多頭上漲格局，並均已創下新高，整體多頭格局可望延續。短線上，股市氣氛仍佳，惟6月份適逢法人機構季底作帳及結帳旺季，加上台股上市融資水位目前處於高檔，投資人要提防大盤漲多後的修正風險，投資策略仍為分批佈局。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。