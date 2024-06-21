陳妍希曾爆「陳曉結婚前後差很大」！婚後沒收過禮物 片段再被挖
藝人陳妍希近日被爆出跟老公陳曉的婚姻已經破裂，男方一心想要離婚，還換掉了手機號碼，陳妍希若要找老公得透過第三人才能找得到他。而狗仔也跟拍了陳妍希和陳曉半年，都沒拍到夫妻同框的畫面，引起各界關注。夫妻倆至今遲遲沒出面回應爆料，粉絲們也都相當擔心，而陳妍希過往在節目中曾提及「陳曉婚前婚後區別很大」的片段，也再度被網友挖出來討論。
記者洪生儒／綜合報導
陳妍希過去曾在節目《半熟戀人2》中被問到老公在婚前、婚後有什麼變化，她馬上回應表示：「區別太大了！」陳妍希接著透露，陳曉在結婚之前是一個非常浪漫的人，時常會偷偷跑到她的劇組探班，在她生日的時候也會在房間鋪撒玫瑰花瓣跟佈置氣球、買大蛋糕，不過在結了婚之後，陳妍希坦言：「我就再也沒有收過任何生日禮物。」
陳妍希在節目中也補充說道：「家中的經濟大權是掌握在我手裡，我猜想老公可能覺得我想要什麼就自己去買，所以才沒像婚前一樣特地送禮。」陳妍希也表示自己也為此想了一個應對的方式，她透露：「可能我很喜歡哪一個畫家，我就會找一些我喜歡這個畫家的風格，讓他選一張，然後拿一幅這樣的畫，就當他是選禮物了。」