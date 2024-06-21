前補教夫妻神鬼詐保！10年跌倒受傷千次 撈5千萬買金條別墅享樂
53歲的周姓男子，和曾經擔任保險經紀人的林姓妻子，自2014年就開始大量投保，向近10家保險公司購買意外險、意外傷害險，之後又密集地以跌倒、傷害等理由，申請理賠金。粗估近10年之內，跌倒受傷近千次，涉及詐保嫌疑，且金額高達5504萬。
實習記者張保羅／綜合報導
據了解，周男與林妻過去皆任職於補教業，後來林妻轉換跑道，投入保險工作。不料，她卻利用保險請領規定中「實支實付」的漏洞，和丈夫涉嫌密謀詐保。警方循線追查，發先周男與林妻在過去10年間，經常在搭捷運和公車時，趁著車輛進站煞車，順勢跌倒，造成輕微擦傷、扭傷。事後再撥打市民熱線，要求捷運局和公車公司回函致歉。
兩夫妻拿著捷運局和公車公司的回函，至中醫診所就診，即使沒有明顯傷痕，也能要求醫生開化淤藥物，並自費購買高價燕窩、人蔘等補品，事後再向保險公司申請理賠。兩夫妻拿到理賠金後，便轉賣燕窩、人蔘，賺取獲利。之後又將理賠金，用於購買金條、農地、別墅，即使不用工作，也能不愁吃穿。
保險公司近年察覺有異，向警方報案，刑事局介入偵辦。警方於今年6月間，拘提周男與林妻到案，並查扣260條金條（市值2400萬元）、110盒燕窩（市值550萬元），另外，兩夫妻還在花蓮擁有農地、別墅，總價超過2000萬，生活相當優渥。目前，警方依涉及詐欺、洗錢等罪名，將兩夫妻移送台北地檢署，檢方複訊之後，諭令兩人各以30萬元交保。