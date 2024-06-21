新北國王奪冠毛加恩哽咽！走出喪女之痛：感謝這三年願意相信我

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本季新北國王遇到傷兵，牧倫斯離隊，以及楊敬敏場外私約風波，加上戴維斯也涉入家暴的官司等，新北國王一而再接受到打擊，加上要打東超、PLG賽季並行，連林書豪都因為足底筋膜炎傷勢，誤用靜脈雷射禁賽，新北國王一度從奪冠熱門被打成落水狗，甚至在季後賽都還有傳出騷擾夢想家啦啦隊的事件，以及球員不滿上場時間等風波，但這一切都在最後奪冠，新北國王在總冠軍賽以4：1擊敗領航猿後雲淡風輕。
國王成軍三年終於奪冠，賽後毛加恩激情嘶吼與球員相擁慶祝，他接受採訪時嗓子都已經啞掉，國王隊本季真的遭受了太多質疑，傷病和一些場外事件也讓他們直到季末才有完整陣容磨合的機會，最終以第3種子登頂，他個人也承受不少外界壓力。
毛加恩夫妻曾在2021年8月時宣布有了第2胎，但妻子羅雯孕期6個月時，突發劇烈宮縮早產，女兒出生4天仍保不住。當時他留下：「感謝妳走進我們的生活，在等待妳到來的日子，帶給我們如此多的歡樂。謝謝妳這4天的奮戰，讓妳的媽媽有機會見到妳。我相信上帝對妳有一個更大的計劃，也知道有一天我會在天堂再次見到妳。那裡沒有痛苦，妳會與天父幸福快樂地在一起。」
走過喪女痛 新生兒帶來好運奪冠
毛加恩強調，這次季後賽口號是「OVERCOME」，儘管遇到這些挫折，整體團隊還是持續前進，不僅他個人要克服這些狀況，也在2年半前喪女後，這次老婆又再度懷孕，雖然二女兒Kyla在8個月就提早報到，但也是需要「OVERCOME」這些苦難。
結果毛加恩在這兩年休賽季，幫助國王找來不少好手，牧倫斯的加入，讓新北國王有了更多勝算，林書緯的成長跟林書豪搭配，讓整體國王實力增加，過去璞園時期好隊友洪志善、林金榜等人再度聚首，球隊有了深度，新北國王短短3年成軍就奪冠，也令人意想不到。
毛加恩說：「我要把榮耀給上帝，相信信仰，相信上帝給我們的是美好的，謝謝球員們，你們在這三年願意相信我。」