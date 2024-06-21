北韓軍人又越界！本月第3次跨過軍事分界線 被鳴槍警告後撤回
韓國聯合參謀本部今（21）日表示，北韓軍隊於20日上午11點左右，短暫越過軍事分界線（MDL）進入韓國，不過在韓國軍人鳴槍警告後，北韓軍隊隨即折返回到北韓境內，這是北韓軍人本（6）月第3度越過軍事分界線。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《韓聯社》報導，韓國軍方認為北韓軍人越界行為似乎是偶然發生，因為北韓軍隊正在中部戰線軍事緩衝區（DMZ）進行作業，越界被警告後，又退出去繼續工作。北韓自4月以來，一直在邊界地區部署軍隊進行作業，包括埋設地雷、修建屏障、加固道路等等。
由於軍事緩衝區草木叢生，因此北韓軍人施工時，可能因未注意軍事分界線標誌，在清理草木時不慎越界。韓國聯合參謀本部認為本月的3次越界事件，應該皆是單純的不慎越界。
韓與俄簽戰略夥伴關係條約 朝鮮半島緊張升級
俄羅斯總統蒲亭19日出訪平壤，與北韓領導人金正恩舉行會談，還簽署了雙邊全面戰略夥伴關係條約，韓國總統尹錫悅辦公室指出，俄羅斯與北韓的軍援協議等同於違反聯合國決議，韓國也將加強與美國和日本的安全合作，並考慮重新提供烏克蘭武器一事。
而蒲亭到越南後也隔空回應，稱韓國若軍援烏克蘭將是一大錯誤，若韓國真將殺傷性武器送往烏克蘭，俄羅斯也會作出相應的決定，「這將不會是韓國當局所樂見的」，警告意味濃厚。