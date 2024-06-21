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藍鷹戰青鳥先防曬！台北42°C體感高溫、大雷雨　青島東路天氣預報

▲青島東路天氣高溫炙熱，許多民眾拿出雨傘防曬，現場體感高溫達攝氏42度。（圖／攝影中心）
▲青島東路天氣高溫炙熱，許多民眾拿出雨傘防曬，現場體感高溫達攝氏42度。（圖／攝影中心）

記者鍾怡婷/綜合報導

立法院院會今（21）日處理針對國會改革修法提出的復議案，「青鳥行動」的陣線遇上國民黨「藍鷹行動」，雙方人潮聚集青島東路，不過台北市天氣一早先亮高溫警戒，中正區體感高溫達攝氏42度，提醒現場民眾留意防曬，並且午後還得面臨短暫雷雨、大雷雨。

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今（21）日各地高溫普遍在33到35度，其中大臺北盆地、中南部近山區及花東縱谷溫度可能再更高一些，天氣相當炎熱，近中午紫外線也來到過量甚至危險等級。午後大臺北、中部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，各地山區並有局部大雨發生的機率

台北市中正區體感溫度，在正中午12點時起，可達攝氏42度，溫度攝氏36度，舒適度為「易中暑」等級；降雨機率達50％，午後有短暫雷陣雨。

太陽暴曬整天，要到晚間6點後溫度降回攝氏32度，體感溫度在攝氏37度，降雨機率剩下20%，舒適度為「悶熱」，天氣型態為多雲。

▲今（21）日各地高溫普遍在33到35度，其中大臺北盆地、中南部近山區及花東縱谷溫度可能再更高一些。（圖／翻攝自中央氣象署）
▲今（21）日各地高溫普遍在33到35度，其中大臺北盆地、中南部近山區及花東縱谷溫度可能再更高一些。（圖／翻攝自中央氣象署）
中央氣象署也發布高溫特報，中午前後彰化縣、雲林縣、臺南市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。基隆市、臺北市、新北市、桃園市、南投縣、嘉義縣、高雄市、花蓮縣為黃色燈號，有出現36度高溫機會。

🟡衛生福利部分享防中暑4招！「躲太陽、補水分、勤防曬、要通風」

一、躲太陽：選擇早晨和傍晚時間，進行戶外活動，並適時選擇陰涼處休息；注意氣象報告，避免於大太陽底下運動，尤其在上午10時至下午2時。

二、補水份：隨身攜帶白開水，隨時補充水分，不管身體是靜態或在運動，室內或戶外，都要注意補充水分，而且不要等到覺得渴了才喝水，最好每小時就喝2杯到4杯（1杯等於240cc）的涼水。為減少體液流失，避免喝含有酒精或含糖飲料。為避免胃痛，避免喝太冰的飲料或水。

三、勤防曬：穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣的衣服，在戶外應撐陽傘、戴寬邊或通風的遮陽帽子及太陽眼鏡，外出前30分鐘應先擦防曬乳液。

四、要通風：選擇通風或有風扇、空調地方（例如:公共圖書館、購物商場）；勿將嬰兒、兒童、寵物單獨留置於汽車內。

中暑初期，會身體感覺很熱、皮膚乾且發紅、體溫升高、心跳加快、呼吸加快，嚴重者會出現無法流汗、頭昏、頭痛、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀。民眾如果發生疑似中暑症狀，應儘速移離高熱環境，設法降低體溫。

▲夏天外出需要多補充水分，避免中暑。（圖／取自pixabay)
▲夏天外出避免中暑，要記得四大秘訣「躲太陽、補水分、勤防曬、要通風」。（圖／取自pixabay)

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