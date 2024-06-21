藍鷹戰青鳥先防曬！台北42°C體感高溫、大雷雨　青島東路天氣預報

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台北市中正區體感溫度，在正中午12點時起，可達攝氏42度，溫度攝氏36度，舒適度為「易中暑」等級；降雨機率達50％，午後有短暫雷陣雨。
太陽暴曬整天，要到晚間6點後溫度降回攝氏32度，體感溫度在攝氏37度，降雨機率剩下20%，舒適度為「悶熱」，天氣型態為多雲。
中央氣象署也發布高溫特報，中午前後彰化縣、雲林縣、臺南市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。基隆市、臺北市、新北市、桃園市、南投縣、嘉義縣、高雄市、花蓮縣為黃色燈號，有出現36度高溫機會。
🟡衛生福利部分享防中暑4招！「躲太陽、補水分、勤防曬、要通風」
一、躲太陽：選擇早晨和傍晚時間，進行戶外活動，並適時選擇陰涼處休息；注意氣象報告，避免於大太陽底下運動，尤其在上午10時至下午2時。
二、補水份：隨身攜帶白開水，隨時補充水分，不管身體是靜態或在運動，室內或戶外，都要注意補充水分，而且不要等到覺得渴了才喝水，最好每小時就喝2杯到4杯（1杯等於240cc）的涼水。為減少體液流失，避免喝含有酒精或含糖飲料。為避免胃痛，避免喝太冰的飲料或水。
三、勤防曬：穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣的衣服，在戶外應撐陽傘、戴寬邊或通風的遮陽帽子及太陽眼鏡，外出前30分鐘應先擦防曬乳液。
四、要通風：選擇通風或有風扇、空調地方（例如:公共圖書館、購物商場）；勿將嬰兒、兒童、寵物單獨留置於汽車內。
中暑初期，會身體感覺很熱、皮膚乾且發紅、體溫升高、心跳加快、呼吸加快，嚴重者會出現無法流汗、頭昏、頭痛、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀。民眾如果發生疑似中暑症狀，應儘速移離高熱環境，設法降低體溫。