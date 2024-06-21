擔任總教練優勢在哪？美媒曝JJ Redick昔日訪談：我溝通能力很好
JJ Redick將成為洛杉磯湖人新教頭！NBA美國職籃今（21）日，根據《ESPN》名記者「沃神」Adrian Wojnarowski指出，湖人開出4年3200萬美元（約新台幣10億元）的合約給JJ Redick，他也已經點頭答應，將正式接任紫金軍團新任主帥。而美媒《Bleacher Report》稍早也發布了JJ Redick在2022年接受採訪時的一段言論，其中Redick則在採訪中表示，自己的溝通能力不錯，能以開放和透明的方式與球隊進行溝通，也是自己執教最大的優勢。
記者陳品翔/綜合報導
JJ Redick在2022年曾接受訪問，當時他闡述了為何自認可以成為優秀的球隊教練，他說：「我不一定認為這只有一個理由，我感覺自己非常了解比賽，因為我共事過的一些教練，特別是K教練，他教會了我要有適應環境的能力，我們比賽每一年的變化太快了。」
Redick自認溝通能力出色 若執教要公開透明
「我有進行改變的開放心態，我作為一個人最突出的技能之一，就是溝通能力，我能以開放和透明的方式進行溝通，我作為隊友時就是那麼做的。我認為那（溝通能力）也是執教工作中的一部分，不要想著去迴避事情，不要抗拒當面溝通。」JJ Redick如此總結到。
在JJ Redick確定接任湖人主帥位置之後，許多NBA評論員與球員對此也發表看法，《ESPN》球評Kendrick Perkins表示：「我想看這件事對Anthony Davis有什麼影響，如果JJ Redick表現不理想，AD有可能會提出交易，我會觀察到全明星賽。」
上任首要任務？ Haslem稱要打造良好氛圍
熱火隊魂Udonis Haslem則表示，「Redick如今上任第一件事，就是要打造良好的休息室氛圍，並建立起球員對他的信任，這樣才能夠真正團結一支球隊。」