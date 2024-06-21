好超值！Malik Monk4年25億續留國王　本賽季最佳第六人排行第2

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據美媒《ESPN》名記者「沃神」Adrian Wojnarowski最新消息，Malik Monk稍早以4年7800萬美元（約新台幣25.2億）價碼續留國王，合約並附帶球員選項，新賽季將繼續與Domantas Sabonis、De'Aaron Fox等人攜手奮戰，力拼重返季後賽。
《ESPN》薪資專家Bobby Marks則指出，國王在簽約前，距離奢侈稅線約1640萬美元，國王最終則決定動用早鳥權續留Malik Monk，這是他們能夠開給他的最大合約。
Monk年度最佳第六人排第2 獎項之後再等等
Malik Monk本賽季替國王出戰72場，平均上陣26分鐘，場均貢獻15.4分、5.1助攻、2.9籃板，三分球命中率則為35%，表現相當稱職，得分和助攻數則領先全聯盟任何替補球員，只可惜最終在年度最佳第六人票選上，不敵灰狼隊的Naz Reid，無緣拿下生涯首次個人獎項。
而Malik Monk本季9度單場個人至少攻下25分，也是自1986-87賽季Eddie Johnson之後，國王隊史最多的球員。不過Monk賽季最終遭遇右側膝蓋內側副韌帶受傷，提前宣告報銷，國王也在損失他的情況下，無緣前進季後賽，在附加賽上止步。