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好超值！Malik Monk4年25億續留國王　本賽季最佳第六人排行第2

▲根據《ESPN》名記者「沃神」Adrian Wojnarowski消息，沙加緬度國王今（21）日稍早與陣中板凳暴徒Malik Monk達成續約共識，雙方將簽下一份4年總價7800萬美元（約新台幣25.2億）的合約。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據《ESPN》名記者「沃神」Adrian Wojnarowski消息，沙加緬度國王今（21）日稍早與陣中板凳暴徒Malik Monk達成續約共識，雙方將簽下一份4年總價7800萬美元（約新台幣25.2億）的合約。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃沙加緬度國王今（21）日稍早傳出，與陣中板凳暴徒Malik Monk達成續約共識，雙方將簽下一份為期4年總價7800萬美元（約新台幣25.2億）的合約，而Monk本賽季也在年度最佳第六人票選上獲得第2名，僅次於灰狼隊的好手Naz Reid。Malik Monk如今平均以一年不到2000萬美元的價碼續留球隊，以現今NBA球員的薪資行情來說，可以說是相當超值。

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Monk4年25億情定國王　力拼重返季後賽

根據美媒《ESPN》名記者「沃神」Adrian Wojnarowski最新消息，Malik Monk稍早以4年7800萬美元（約新台幣25.2億）價碼續留國王，合約並附帶球員選項，新賽季將繼續與Domantas Sabonis、De'Aaron Fox等人攜手奮戰，力拼重返季後賽。

《ESPN》薪資專家Bobby Marks則指出，國王在簽約前，距離奢侈稅線約1640萬美元，國王最終則決定動用早鳥權續留Malik Monk，這是他們能夠開給他的最大合約。

Monk年度最佳第六人排第2　獎項之後再等等

Malik Monk本賽季替國王出戰72場，平均上陣26分鐘，場均貢獻15.4分、5.1助攻、2.9籃板，三分球命中率則為35%，表現相當稱職，得分和助攻數則領先全聯盟任何替補球員，只可惜最終在年度最佳第六人票選上，不敵灰狼隊的Naz Reid，無緣拿下生涯首次個人獎項。

而Malik Monk本季9度單場個人至少攻下25分，也是自1986-87賽季Eddie Johnson之後，國王隊史最多的球員。不過Monk賽季最終遭遇右側膝蓋內側副韌帶受傷，提前宣告報銷，國王也在損失他的情況下，無緣前進季後賽，在附加賽上止步。


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