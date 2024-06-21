藍白再勝！立院否決行政院覆議案 黃國昌大讚：台灣民主歷史時刻
立法院日前三讀通過國會改革相關法案，包括《立法院職權行使法》修正案與《刑法》修正案，但行政院認為窒礙難行，列出七大理由，移請立法院覆議。立法院院會今（21）日處理覆議案，在藍綠白3黨都無人跑票或投錯的狀況下，以62票對51否決覆議案，立法院維持原決議，民進黨下一步將聲請釋憲。對此，台灣民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，這是台灣民主史上的歷史時刻，走了30年的國會改革，到今天確定邁出了非常堅定的一步。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨立院團於投票通過後於議場外受訪，黃國昌說，立法院以62票過全體委員半數的票數，維持所推動的國會改革法案，也正式將行政院所提出的覆議案予以駁回，這在台灣民主歷史上，是個重要時刻，再次堅定地走出過去30年所沒有完成的國會改革。
黃國昌也呼籲行政院長卓榮泰，應依照憲法增修條文的規定，在立法院維持原決議時，政院依照憲法，應公開地表示接受立院做成維持原決議，而駁回政院覆議請求的決定。
針對民進黨擬提釋憲。黃國昌說，依照憲法規定，當然尊重他們提出釋憲的權利，但在進行憲法的每一步時，每個憲政機關都有他們各自的義務，立院尊重行政院提出覆議的權利，但當行政院所提的覆議遭立法院駁回時，憲法增修條文規定寫得非常清楚，行政院應該要接受立法院維持決議的決定，因此，請卓榮泰依照憲法增修條文規定，公開表示接受立法院今天所做出的決議。
黃國昌也提到，民進黨團依照法律相關規定要聲請釋憲、定暫時狀態的處分，這都是他們法律權利的行使，他都尊重，但對於台灣人民而言，大家真正關切的是，建立聽證調查制度後，就應該要趕快開始運作，讓過去這麼多年，民進黨政府說不清楚、交代不清楚的所發生種種弊案，能夠在新的國會聽證調查制度當中，還給全台灣人民一個應有的真相，而且要徹底地追究相關的責任。