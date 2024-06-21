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謝金河：兩岸不好！台灣反而「好到想像不到」　喊建新10大建設

▲財信傳媒集團董事長謝金河出席《財訊》50周年慶祝茶會，致詞時提到兩岸關係好的時候，正是台灣經濟最差的時候，如今台灣反而好到想像不到。（圖／記者許家禎攝，2024.6.21）
▲財信傳媒集團董事長謝金河出席《財訊》50周年慶祝茶會，致詞時提到兩岸關係好的時候，正是台灣經濟最差的時候，如今台灣反而好到想像不到。（圖／記者許家禎攝，2024.6.21）

記者許家禎／台北報導

《財訊》今（21）日舉行50周年慶祝茶會，財信傳媒集團董事長謝金河致詞時提到台灣經濟表現，指出兩岸關係好的時候，正是台灣經濟最差的時候。如今，歷經疫情、還有輝達執行長黃仁勳的加持，雖然兩岸關係緊張，但台灣半導體與AI產業實力有目共睹，「現在台灣反而好到想像不到」，他也喊話在場的總統賴清德，或許可以建設「新10大建設」持續讓台灣蓬勃發展。

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《財訊》創立於1974年，為台灣第一本產經雜誌，50年來見證台灣的成長與改變。今日50周年慶祝茶會眾星雲集，邀請到總統賴清德頒發「台灣影響力人物」大獎；經濟部部長郭智輝、長春集團創辦人林書鴻、台新金控董事長吳東亮、儒鴻企業董事長洪鎮海、和碩董事長童子賢、國泰金控總經理李長庚、玉山金控董事長黃男州等重要貴賓全都出席。

▲《財訊》50周年慶祝茶會，邀請到總統賴清德頒發「台灣影響力人物」大獎。（圖／記者許家禎攝，2024.6.21）
▲《財訊》50周年慶祝茶會，邀請到總統賴清德頒發「台灣影響力人物」大獎。（圖／記者許家禎攝，2024.6.21）
財信傳媒集團董事長謝金河致詞時表示，自己50年前還是國中生，但進入雜誌社有40年的時間，歷經過風雨飄搖的年代、見識到1987年台美斷交、開放民眾赴大陸探親到後來解除戒嚴。政治上，台灣從集權走向民主，地緣政治則把台灣推向全球舞台。經濟上，產業結構從集中走向分散，AI趨勢讓台灣成為世界支柱；價值觀則從保守走向包容，台灣成為亞洲第一個性別平權的國家。

謝金河說之前曾說過「台灣會好到大家想像不到」那時沒人相信，還有人說「兩岸關係不好，台灣經濟不會好」，他提到當時中國大陸紫光集團喊話要併購台積電、收購聯發科，到最後現在什麼樣子大家都很清楚，事實證明兩岸關係好，正是台灣經濟最黯淡的時候。

他說過去兩岸關係好的時候，台灣經濟正是最不好的時候，金錢、人才都跑到對岸，所幸在疫情期間、全球供應鏈重組的時候，總統蔡英文打下很好的基礎，政府擬訂台商回台投資方案，目前累計金額達新台幣2兆元，更不用說創造許多就業，再加上輝達執行長黃仁勳的「天降奇兵」，讓台灣成為AI革命的中心點，不只有護國神山，還有百萬雄兵。

謝金河說，如今台灣經濟表現讓人驚豔，台股也屢創新高、一飛衝天，股票市值世界第9大，算算賴清德520上任之後，台股漲了2140多點，成績驚人，以前人家說台灣錢淹腳目，現在都淹到天花板了，喊話賴清德或許可以考慮新的10大建設，讓台灣產業一起努力，持續保有競爭力。

賴清德致詞時也表示，現在台灣在民主、新產業鏈上都佔有一席之地，世界繁榮發展需要台灣，台灣可以貢獻自己的力量，現在正值成就台灣的難得機會，希望與各產業一同努力。而現場高齡95歲的長春集團創辦人林書鴻也說，雖然石化產業目前仍低迷，但景氣有循環，相信會越來越好，如同台灣國運一樣，「好的日子總會來」。


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