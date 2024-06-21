謝金河：兩岸不好！台灣反而「好到想像不到」　喊建新10大建設

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財信傳媒集團董事長謝金河致詞時表示，自己50年前還是國中生，但進入雜誌社有40年的時間，歷經過風雨飄搖的年代、見識到1987年台美斷交、開放民眾赴大陸探親到後來解除戒嚴。政治上，台灣從集權走向民主，地緣政治則把台灣推向全球舞台。經濟上，產業結構從集中走向分散，AI趨勢讓台灣成為世界支柱；價值觀則從保守走向包容，台灣成為亞洲第一個性別平權的國家。
謝金河說之前曾說過「台灣會好到大家想像不到」那時沒人相信，還有人說「兩岸關係不好，台灣經濟不會好」，他提到當時中國大陸紫光集團喊話要併購台積電、收購聯發科，到最後現在什麼樣子大家都很清楚，事實證明兩岸關係好，正是台灣經濟最黯淡的時候。
他說過去兩岸關係好的時候，台灣經濟正是最不好的時候，金錢、人才都跑到對岸，所幸在疫情期間、全球供應鏈重組的時候，總統蔡英文打下很好的基礎，政府擬訂台商回台投資方案，目前累計金額達新台幣2兆元，更不用說創造許多就業，再加上輝達執行長黃仁勳的「天降奇兵」，讓台灣成為AI革命的中心點，不只有護國神山，還有百萬雄兵。
謝金河說，如今台灣經濟表現讓人驚豔，台股也屢創新高、一飛衝天，股票市值世界第9大，算算賴清德520上任之後，台股漲了2140多點，成績驚人，以前人家說台灣錢淹腳目，現在都淹到天花板了，喊話賴清德或許可以考慮新的10大建設，讓台灣產業一起努力，持續保有競爭力。
賴清德致詞時也表示，現在台灣在民主、新產業鏈上都佔有一席之地，世界繁榮發展需要台灣，台灣可以貢獻自己的力量，現在正值成就台灣的難得機會，希望與各產業一同努力。而現場高齡95歲的長春集團創辦人林書鴻也說，雖然石化產業目前仍低迷，但景氣有循環，相信會越來越好，如同台灣國運一樣，「好的日子總會來」。