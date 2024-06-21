金曲35／生物股長首登台想吃正宗滷肉飯 合作蘇打綠阿龔熱血表演
《第35屆金曲獎》將在6月29日在台北小巨蛋隆重登場，日前已公布多組表演嘉賓，今（21日）重磅宣布日本搖滾樂團「生物股長」將與蘇打綠阿龔（龔鈺祺）一起帶來精彩演出。日本搖滾樂團「生物股長」擁有多首神曲，其中知名動漫《火影忍者疾風傳》經典片頭曲《ブルーバード》不僅是許多人青春的回憶，也是記憶中朗朗上口的旋律。
記者林奕如／台北報導
過去曾多次提及期待來台灣演出的生物股長，如今終於要和歌迷見面，還是參與如此重要的音樂盛會，生物股長感到無比榮幸：「一直以來，我們都希望有一天能夠跨越文化和語言的差異，親自將這些歌聲傳遞給大家，分享音樂的樂趣。」生物股長自成軍以來，用心創作充滿旋律及戲劇性展開的J-POP，盼能夠透過音樂作品，傳遞J-POP的美妙給大家，也希望能夠帶給大家一個非常精采的表演。
更驚喜的是，蘇打綠阿龔將與生物股長一起帶來國際性的演出，過去曾為第55屆金鐘獎開場挑大梁編曲及演奏，自身也曾入圍第52屆金馬獎「最佳電影原創音樂獎」及第32屆金曲獎「演奏類最佳專輯獎」，對於三金典禮並不陌生，但卻是第一次以個人身分在金曲獎中表演，得知將與生物股長一起合作時，第一反應是：「確定找我嗎？是要找pianist龔還是 violist龔，還是dancer龔？」阿龔也透露自己平時有在看動漫，也會聽一些動漫主題曲，「非常開心在這個時刻相遇，期待我們在音樂上的交流。」
而第一次來台灣的生物股長，興奮之餘也想好好感受台灣的美食：「想要吃吃看正宗的滷肉飯！」至於生物股長和蘇打綠阿龔會帶來什麼樣的表演，蘇打綠阿龔僅透露會派出pianist龔上場挑戰，將以擅長的古典樂與經典歌曲主題融合，期盼能夠讓原本就耳熟能詳的神曲，成為片刻永恆。