李宗瑞偷拍性侵判29年10月！他不服聲請釋憲 遭憲法法庭打臉駁回
富少李宗瑞因犯下性侵及偷拍案件，遭判刑29年10月確定，而李宗瑞針對高院裁定再度聲明異議，他主張，自己的刑度遠高於其他各項犯罪的刑度，請求改定應執行刑，遭最高法院駁回確定，又向憲法法庭聲請釋憲，憲法法庭審查小組審理後，認其聲明異議理由，並非法律上重要事項，程序有所未合，因此直接駁回，並未經過憲法法庭實質審理。
記者林盈君／綜合報導
據了解，2012年間，有受害人向台北地檢署提告，稱遭李宗瑞於夜店撿屍性侵，還被拍下性侵過程，經檢調偵辦，查出李宗瑞犯下多起性侵、偷拍案，受還人數達20多人，遭檢方依法提起公訴。經最高法院判決定讞後，有期徒刑部分被判刑65年7月，最後高院裁定，應執行有期徒刑29年10月，因台灣有期徒刑最高可判處30年，李宗瑞的刑度幾乎達上限，他聲請異議遭最高法院駁回確定。
近日，李宗瑞再度聲明異議，認為所犯刑度，遠高於其他各項犯罪的刑度，請求改定應執行刑，高法院駁回確定後，李宗瑞再向憲法法庭聲請釋憲。憲法法庭3人審查小組審理後，認為李宗瑞聲明異議理由，程序有所未合，因此駁回。
※【NOWnews 今日新聞
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