來自歐洲的童妍針　風靡全球1/4個世紀　創造無數盛世美顏

童妍針自1999年首次亮相，至今早已為全球美容醫學界中的翹楚產品，也是市面上唯一通過美國FDA、歐盟CE和台灣衛福部三方核准，完全不含任何填充劑的正統膠原蛋白增生劑，其主要成分聚左旋乳酸（PLLA）的應用不同於傳統的膠原蛋白填充劑，能有更自然且持久的效果。
此外，今年初在巴黎舉行的世界抗老醫學會，也發表最新數據證實4D童妍針可以調控肌膚再生基因，重建肌膚年輕時的微環境，皮膚專科林亮辰院長建議要透過專業醫師判斷以精準施打，「4D童妍針偏向是一種注射型的保養，透過將主成分聚左旋乳酸微粒注射至要改善的肌膚部位，以刺激自體膠原蛋白的增生，改善老化問題」，此外，這個過程同時也會活化組織微血管，讓使用者能感受到施打後的肌膚透亮有光澤，而又不會有填充物的尷尬感，美得自然又不留痕跡，而且效果可以維持長達2年。
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依定美時尚診所林依吟醫師強調4D童妍針的獨特性和對於不同年齡層顧客的廣泛適用性。她指出：「這種療程能夠針對施打部位活化肌膚，應用在不同年齡階段，能使年輕顧客到熟齡族群都能從中感到變化。」
在美容的領域有一個共識逐漸形成，相較過去一昧追求複製女星或藝人的五官，而導致施打過多的填充劑影響面容扭曲變形，現今醫學美容的趨勢，不再只是外在的改造或過度的修飾，而是運用微調缺陷、凸顯優勢並保持個人特色，追求高質感、自然優雅的效果，且擁有與內在和諧相融的狀態，4D童妍針為那些追求自然、健康且持久美麗的人提供了新的選擇。
為慶祝童妍針25週年品牌也舉辦一系列快閃店活動，不僅讓參與者能夠更深入地了解童妍針的科學原理和美容效果，凡於現場拍照打卡、或是使用25週年IG濾鏡（濾鏡連結）拍攝分享至FB/IG，即可獲得「魔幻鏡乙個」，週六日下午3點、4點還各有一場醫師分享會，現場互動可獲得專屬醫師諮詢體驗券，邀請大眾通過互動體驗親身感受科學和美麗完美結合的魅力。
免責聲明：肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法。
童妍針25週年快閃店
時間：6/21~6/23
地點：台北微風松高 H&M 前廣場（台北市信義區松高路16號）