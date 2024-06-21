夏至10大手搖「買一送一」！星巴克也買一送一再衝「全品項85折」

來自歐洲的童妍針　風靡全球1/4個世紀　創造無數盛世美顏

▲童妍針25週年快閃店，6月21日至6月23日於台北微風松高H&M前廣場快閃等場，現場拍照打卡即可獲得「魔幻鏡乙個」。（圖／品牌提供）
▲童妍針25週年快閃店，6月21日至6月23日於台北微風松高H&M前廣場快閃等場，現場拍照打卡即可獲得「魔幻鏡乙個」。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2024年受到眾多名媛貴婦、女星藝人爭相指定的年度保養品牌，絕對是來自歐洲、上市至今已風靡全球25年的童妍針，零破綻的美顏效果，讓許多人的容貌定格在最美的那瞬間！全新升級的「4D童妍針」更是倍受矚目，榮獲專業醫師的推薦榜首，在許多皮膚科醫師眼中，能刺激膠原蛋白增生多達2倍的「4D童妍針」，是實現女性漸進式美膚、與擁有純淨自然感的理想選擇，其自然美肌的效果讓美麗加倍閃耀、自帶光芒，「4D童妍針」可針對每個人不同的需求進行改善，讓每一位女性都能夠在不妥協的情況下，展現自己最講究、最精緻的一面，成為行走的精品！

童妍針自1999年首次亮相，至今早已為全球美容醫學界中的翹楚產品，也是市面上唯一通過美國FDA、歐盟CE和台灣衛福部三方核准，完全不含任何填充劑的正統膠原蛋白增生劑，其主要成分聚左旋乳酸（PLLA）的應用不同於傳統的膠原蛋白填充劑，能有更自然且持久的效果。

此外，今年初在巴黎舉行的世界抗老醫學會，也發表最新數據證實4D童妍針可以調控肌膚再生基因，重建肌膚年輕時的微環境，皮膚專科林亮辰院長建議要透過專業醫師判斷以精準施打，「4D童妍針偏向是一種注射型的保養，透過將主成分聚左旋乳酸微粒注射至要改善的肌膚部位，以刺激自體膠原蛋白的增生，改善老化問題」，此外，這個過程同時也會活化組織微血管，讓使用者能感受到施打後的肌膚透亮有光澤，而又不會有填充物的尷尬感，美得自然又不留痕跡，而且效果可以維持長達2年。

 

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲4D童妍針風靡全球25年，可刺激膠原蛋白增生多達2倍，受到眾多名媛貴婦、女星藝人爭相指定。（圖／品牌提供）
▲童妍針風靡全球25年，可刺激膠原蛋白增生多達2倍，受到眾多名媛貴婦、女星藝人爭相指定。（圖／品牌提供）
與市面上多元的膠原蛋白增生劑相比，4D童妍針的效果不只能改善肌膚下垂、鬆弛和凹陷等老化問題，還能有逆轉肌齡、讓肌膚光澤透亮的效果，目前沒有其他同4D童妍針一樣可以全方位改善老化的產品，這也是為什麼4D童妍針能席捲微整界的原因。慕診所林暐熙院長補充「4D童妍針適合每一個人，因為膠原蛋白隨著時間總是在流失，但是更適合那些希望不被發現做了甚麼、想要效果自然來改善膚質和輪廓的顧客」，能夠讓人美得自然不留痕跡，也是因為童妍針的施作方式多元，它能在不改變原有面部特徵的基礎上，提升皮膚的結構感和澎潤度，從而使膚色看起來更加透亮。

▲最新數據證實4D童妍針可以調控肌膚再生基因，打造渾然天成「母胎美顏」。（圖／品牌提供）
▲最新數據證實4D童妍針可以調控肌膚再生基因，打造渾然天成「母胎美顏」。（圖／品牌提供）
依定美時尚診所林依吟醫師強調4D童妍針的獨特性和對於不同年齡層顧客的廣泛適用性。她指出：「這種療程能夠針對施打部位活化肌膚，應用在不同年齡階段，能使年輕顧客到熟齡族群都能從中感到變化。」

在美容的領域有一個共識逐漸形成，相較過去一昧追求複製女星或藝人的五官，而導致施打過多的填充劑影響面容扭曲變形，現今醫學美容的趨勢，不再只是外在的改造或過度的修飾，而是運用微調缺陷、凸顯優勢並保持個人特色，追求高質感、自然優雅的效果，且擁有與內在和諧相融的狀態，4D童妍針為那些追求自然、健康且持久美麗的人提供了新的選擇。

▲（左至右）慕診所院長、輔大醫院皮膚科主治醫師林暐熙、林亮辰皮膚專科診所院長、台中榮民總醫院年度優良教學醫師林亮辰、依定美時尚美學院長、教育部部定醫學系講師林依吟。（圖／醫師提供）
▲（左至右）慕診所院長、輔大醫院皮膚科主治醫師林暐熙、林亮辰皮膚專科診所院長、台中榮民總醫院年度優良教學醫師林亮辰、依定美時尚美學院長、教育部部定醫學系講師林依吟。（圖／醫師提供）
為慶祝童妍針25週年品牌也舉辦一系列快閃店活動，不僅讓參與者能夠更深入地了解童妍針的科學原理和美容效果，凡於現場拍照打卡、或是使用25週年IG濾鏡（濾鏡連結）拍攝分享至FB/IG，即可獲得「魔幻鏡乙個」，週六日下午3點、4點還各有一場醫師分享會，現場互動可獲得專屬醫師諮詢體驗券，邀請大眾通過互動體驗親身感受科學和美麗完美結合的魅力。

免責聲明：肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法。

童妍針25週年快閃店
時間：6/21~6/23
地點：台北微風松高 H&M 前廣場（台北市信義區松高路16號）

特企／高雄大師賽指定伴手禮滿漢御品　讓世界選手都讚嘆台灣味

特企／低調冠軍強勢回歸！00915配息調高至0.7　把握這天最後買進

特企／年中最大創業轉職機會！夏季加盟展台北世貿開跑

秀舞技比創意！嘉義市火肌舞大賽　邀您一起掀起全台運動浪潮

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生