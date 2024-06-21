在臺北遇見臺南400 臺南400限定商品中正紀念堂也買的到
今年適逢臺南400，是臺灣與世界展開頻繁貿易與文化交流的重要時代里程碑。在這同為臺南與臺灣的重要時刻，臺南市文化局與國立中正紀念堂伴手禮店攜手推出「臺北遇見臺南400」主題展櫃，即日起至8月底，民眾可輕鬆在中正紀念堂伴手禮店入手「期間限定」的臺南古蹟與臺南400限定商品，與臺南一同參與臺南400這重要的文史盛會。
記者郭俊暉／台南報導
臺南古蹟限定商品是推廣臺南文化的特有品牌，文化局運用臺南古蹟與歷史建築、藝陣民俗、廟宇信仰等文化元素，開發出一系列「成功洋芋片」、「至聖點心麵」、「八家將乖乖」等熱賣休閒食品，藉此向外界介紹臺南的歷史文化內涵。
今年適逢臺南400，臺南市政府結合在地廠商運用臺南在地農特產推出「臺南400典藏果酥禮盒」、「臺南400紀念精釀啤酒」等限定商品，更邀請民間共享臺南400主視覺，創意開發的諸多紀念品共同陳列，展現臺南在地文創能量。
文化局表示，臺南400不僅是臺南也是臺灣的歷史文化盛事，即日起與國立中正紀念堂伴手禮店攜手推出「臺北遇見臺南400」主題展櫃，陳列臺南400限定及臺南古蹟限定商品。
國立中正紀念堂為臺灣知名景點，每週參觀可達上萬人次，國際觀光客眾多，可藉此讓全國民眾更加了解臺南與臺南400的意義與內容，領略品嚐臺南限定滋味，並歡迎到臺南一起參與臺南400盛事，進一步感受臺南獨特又充滿魅力的文化底蘊。