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今日軍武／AW249攻擊直升機防務展首亮相！先進性能直追阿帕契

▲AW249攻擊直升機。（圖／李奧納多公司網站）
▲AW249攻擊直升機。（圖／李奧納多公司網站）

記者呂炯昌／台北報導

歐洲國際防務展（Eurosatory）6月17日至21日於巴黎Paris Nord Villepinte展覽館舉行，義大利李奧納多公司（Leonardo）最新研發的AW249攻擊直升機也在本次歐洲防務展首度公開亮相。AW249為西方現今唯一研發中的攻擊直升機，配備先進戰鬥管理系統與感測器，能夠縮短歐洲與美國攻擊直升機的性能差異。

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歐洲攻擊直升機發展不如美國

1960年代後，美軍的AH-1眼鏡蛇(Cobra)攻擊直升機和蘇聯的Mi-24雌鹿（Hind]）武裝直升機在戰場上一邊作戰一邊升級時，歐洲的武裝直升機仍停留在輕型直升機加掛反戰車飛彈的拼裝階段。直到1980年代歐洲才出現A129貓鼬（Mangusta）與虎式（Tiger）直升機等攻擊直升機，但與美、俄兩國的重型武裝直升機相比，無論火力還是防護能力都遜色不少。

不過，在敘利亞戰場上，由A129與發展而來的土耳其T129攻擊直升機都曾被肩射式防空飛彈擊落，顯示貓鼬直升機在現代戰場生存能力已難以適應，因此近年來意大利提出研製新型攻擊直升機計劃。2017年，李奧納多集團與義大利國防部簽署合約，為義大利陸軍航空兵研製AW249武裝直升機。

先進戰鬥管理系統強化多領域作戰

AW249攻擊直升機採用與A129直升機相似的布局與外觀設計，尤其是階梯式縱列雙座座艙的布局如出一轍，幾乎尺寸是大一號的A129，並增加了雷達匿蹤設計，機身安裝了更厚重的裝甲，特別是駕駛艙兩側下方採用鼓包式裝甲結構，可抵禦地面防空火力攻擊。機身兩側短翼下有6個武器外掛點，可挂載長釘反戰車飛彈、多管火箭彈發射莢艙與西北風空對空飛彈等武器。

李奧納多公司指出，AW249是目前西方國家唯一在研發階段的新銳攻擊直升機，設計融入多領域作戰概念，可憑藉先進的數位化座艙航電與感測器，執行涵蓋陸、海、空、太空與網路領域的資料共享與協同作戰，未來更整合指管通資與無人機操作能力，有效提升打擊能量。


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