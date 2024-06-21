甜茶女友遭酸「整到毀容」！凱莉珍娜淚訴差別待遇：以為我沒情感
美國超人氣網紅凱莉珍娜（Kylie Jenner）在2023年爆出跟男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）熱戀的消息，掀起各界高度關注。而凱莉珍娜近日談到外界對於她去整形的評論，透露自己曾經被酸「毀了自己的臉」，並坦言那些惡意的攻擊讓她感到非常受傷，也指出人們對她有差別待遇，並直言：「人們似乎認為我們沒有情感。」掀起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
凱莉珍娜是「卡戴珊家族」的成員之一，她在全球擁有極高的人氣，不僅在IG上累積了將近4億的粉絲數，也曾被《富比世》雜誌列為「最年輕億萬富翁」。身為紅人的凱莉珍娜，一舉一動都被各界放大嚴格檢視與評論，她近日在節目《卡戴珊家族》（The Kardashians）中坦言，自己長期因為外貌和整形的相關話題，在網路上不停遭受到酸民的攻擊。
凱莉珍娜表示，自己曾在網路上看到有人說她「做了一堆手術，毀了自己的臉」，也提到曾因為被網友說「妝畫得太濃」，後來改畫淡妝出席活動，結果又被以異樣的眼光看待，讓她覺得很無奈，她也坦言自己因為各種惡意的評論感到相當受傷，一度忍不住落淚。
此外，凱莉珍娜也提到，卡戴珊家族的人經常會遭受惡意評論的攻擊，面對這樣的情況讓她感到非常不能理解，她指出：「其他女性在遭受到惡評的時候，大家都會替她們挺身而出，但卻會用惡意言論來攻擊卡戴珊家族。」讓凱莉珍娜相當難受，她也無奈表示：「人們似乎認為我們沒有情感。」