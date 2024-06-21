胡瓜錄影開戰館長！遭飆粗口嗆「什麼東西」　上擂台挑戰3秒被KO

甜茶女友遭酸「整到毀容」！凱莉珍娜淚訴差別待遇：以為我沒情感

▲「甜茶」提摩西夏勒梅的女友罕見談論外貌被酸「整形整到毀容」，凱莉珍娜崩潰淚訴被人們差別待遇對待：「似乎以為我沒情感。」（圖／凱莉珍娜IG）
▲「甜茶」提摩西夏勒梅的女友罕見談論外貌被酸「整形整到毀容」，凱莉珍娜崩潰淚訴被人們差別待遇對待：「似乎以為我沒情感。」（圖／凱莉珍娜IG）

記者洪生儒／綜合報導

美國超人氣網紅凱莉珍娜（Kylie Jenner）在2023年爆出跟男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）熱戀的消息，掀起各界高度關注。而凱莉珍娜近日談到外界對於她去整形的評論，透露自己曾經被酸「毀了自己的臉」，並坦言那些惡意的攻擊讓她感到非常受傷，也指出人們對她有差別待遇，並直言：「人們似乎認為我們沒有情感。」掀起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
凱莉珍娜是「卡戴珊家族」的成員之一，她在全球擁有極高的人氣，不僅在IG上累積了將近4億的粉絲數，也曾被《富比世》雜誌列為「最年輕億萬富翁」。身為紅人的凱莉珍娜，一舉一動都被各界放大嚴格檢視與評論，她近日在節目《卡戴珊家族》（The Kardashians）中坦言，自己長期因為外貌和整形的相關話題，在網路上不停遭受到酸民的攻擊。

▲凱莉珍娜近日談到外界對於她去整形的評論，透露自己曾經被酸「毀了自己的臉」，並坦言那些惡意的攻擊讓她感到非常受傷。（圖／凱莉珍娜IG）
▲凱莉珍娜近日談到外界對於她去整形的評論，透露自己曾經被酸「毀了自己的臉」，並坦言那些惡意的攻擊讓她感到非常受傷。（圖／凱莉珍娜IG）
凱莉珍娜表示，自己曾在網路上看到有人說她「做了一堆手術，毀了自己的臉」，也提到曾因為被網友說「妝畫得太濃」，後來改畫淡妝出席活動，結果又被以異樣的眼光看待，讓她覺得很無奈，她也坦言自己因為各種惡意的評論感到相當受傷，一度忍不住落淚。

此外，凱莉珍娜也提到，卡戴珊家族的人經常會遭受惡意評論的攻擊，面對這樣的情況讓她感到非常不能理解，她指出：「其他女性在遭受到惡評的時候，大家都會替她們挺身而出，但卻會用惡意言論來攻擊卡戴珊家族。」讓凱莉珍娜相當難受，她也無奈表示：「人們似乎認為我們沒有情感。」

▲凱莉珍娜是「卡戴珊家族」的成員之一，她在全球擁有極高的人氣，不僅在IG上累積了將近4億的粉絲數，也曾被《富比世》雜誌列為「最年輕億萬富翁」。（圖／凱莉珍娜IG）
▲凱莉珍娜是「卡戴珊家族」的成員之一，她在全球擁有極高的人氣，不僅在IG上累積了將近4億的粉絲數，也曾被《富比世》雜誌列為「最年輕億萬富翁」。（圖／凱莉珍娜IG）
▲凱莉珍娜不解地指出：「其他女性在遭受到惡評的時候，大家都會替她們挺身而出，但卻會用惡意言論來攻擊卡戴珊家族。」（圖／凱莉珍娜IG）
▲凱莉珍娜不解且無奈指出：「其他女性在遭受到惡評的時候，大家都會替她們挺身而出，但卻會用惡意言論來攻擊卡戴珊家族。」（圖／凱莉珍娜IG）

「台灣最強高中生」Ray有多狂？震撼同框金卡戴珊　還出現在她IG

孫芸芸長不一樣！妝容大改「撞臉卡戴珊」　萬人吃驚：這是誰

BTS合照曝光！驚見SUGA撞臉網紅「阿翰」　粉絲笑瘋：根本同一人

百萬網紅阿滴私下面遭起底！業者曝第1次合作心得：巧思超貼心

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選