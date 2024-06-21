美國這州要求公立學校張貼「十誡」！引發憲法宗教自由爭議

我是廣告 請繼續往下閱讀
公民團體的質疑
蘭德里簽署法案的消息傳出後，多個持反對意見的團體也揚言告上法院，直言法案觸及憲法基本權利的核心，即選擇自己信仰的權利：「如果政府可以告訴你必須信仰什麼宗教，或許它也可以告訴你，不能針對某個特定問題發表意見，否則就會被監禁。」
路易斯安那州並非美國首個提出在公立校園內張貼「十誡」的州，包括德州、奧克拉荷馬州在內，也曾提出類似法案但未成功。肯塔基州1980年時也曾提出類似法案，但當時最高法院裁定該法案是基於「明顯的宗教目的」，予以駁回。
除此以外，蘭德里還頒布了一項新法律，將墮胎藥列為危險管制物質，並表態支持採取「德州式」的移民鎮壓措施，允許執法部門逮捕、監禁非法進入美國的移民。
路易斯安那州的進一步「右傾」
路易斯安那州長期以來被認為是「紅州」，自2000年以來，當地每屆總統選舉都由共和黨候選人拿下，而共和黨多年來也在州議會佔據多數席位。現在於共和黨籍的州長蘭德里領導下，該州的政策進一步轉向右翼，上任短短6個月內就推動了全面的保守派議程。
路易斯安那大學的政治學教授克羅斯（Pearson Cross）指出，德州州長阿博特（Greg Abbott ）、佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis），都是蘭德里未來可能發展的目標，「蘭德里對這類形象非常滿意，我認為他感覺自己是在為國家挺身而出，代表了總體上保守的選民。」
53歲的蘭德里曾是美國眾議院議員，並擔任過路易斯安那州檢察官，自2024年1月起出任州長一職。