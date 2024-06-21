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美國這州要求公立學校張貼「十誡」！引發憲法宗教自由爭議

▲美國路易斯安那州，共和黨籍的州長蘭德里，近日簽署通過法案，要求在該州所有公立學校的教室，都需張貼《聖經》十誡。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國路易斯安那州，共和黨籍的州長蘭德里，近日簽署通過法案，要求在該州所有公立學校的教室，都需張貼《聖經》十誡。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國路易斯安那州州長蘭德里（Jeff Landry），當地時間19日簽署法案，要求在該州所有公立學校的教室，都需張貼《聖經》十誡，此舉引發關於美國憲法宗教自由的爭議。

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綜合《美聯社》等外媒報導，蘭德里19日簽署了相關法案，要求包括幼兒園和州立大學在內的公立學校，在2025年初之前，都必須在教室內張貼《聖經》十誡海報，而且字體要夠大、夠易讀，內容描述「十誡」如何成為美國公共教育數百年來的重要組成部分，並說：「如果你想尊重法治，你就必須從最初的立法者，即摩西開始。」

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲阿拉巴馬州國會大廈懸掛的《十誡》副本。（圖／美聯社／達志影像）
公民團體的質疑

蘭德里簽署法案的消息傳出後，多個持反對意見的團體也揚言告上法院，直言法案觸及憲法基本權利的核心，即選擇自己信仰的權利：「如果政府可以告訴你必須信仰什麼宗教，或許它也可以告訴你，不能針對某個特定問題發表意見，否則就會被監禁。」

路易斯安那州並非美國首個提出在公立校園內張貼「十誡」的州，包括德州、奧克拉荷馬州在內，也曾提出類似法案但未成功。肯塔基州1980年時也曾提出類似法案，但當時最高法院裁定該法案是基於「明顯的宗教目的」，予以駁回。

除此以外，蘭德里還頒布了一項新法律，將墮胎藥列為危險管制物質，並表態支持採取「德州式」的移民鎮壓措施，允許執法部門逮捕、監禁非法進入美國的移民。

路易斯安那州的進一步「右傾」

路易斯安那州長期以來被認為是「紅州」，自2000年以來，當地每屆總統選舉都由共和黨候選人拿下，而共和黨多年來也在州議會佔據多數席位。現在於共和黨籍的州長蘭德里領導下，該州的政策進一步轉向右翼，上任短短6個月內就推動了全面的保守派議程。

路易斯安那大學的政治學教授克羅斯（Pearson Cross）指出，德州州長阿博特（Greg Abbott ）、佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis），都是蘭德里未來可能發展的目標，「蘭德里對這類形象非常滿意，我認為他感覺自己是在為國家挺身而出，代表了總體上保守的選民。」

53歲的蘭德里曾是美國眾議院議員，並擔任過路易斯安那州檢察官，自2024年1月起出任州長一職。

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