48歲男從「基隆塔尖端墜下」慘死！文化局公告：今日起暫停開放
「基隆塔」甫在2023年開幕，成為基隆中正區的新地標，豈料今（21）日上午一名48歲的周姓男子，不明原因從基隆塔上墜落，當場失去生命跡象，緊急送醫仍不治；對此，基隆市文化局稍早宣布基隆塔將暫停開放，將全部加強安全管理。
記者孫唯容／綜合報導
今天上午10時許，48歲周姓男子從基隆塔的高處墜落，巨大聲響嚇壞周邊民眾，警消獲報到場後，發現周男倒臥血泊之中，緊急送醫不治，後續根據警方調查，該名男子於基隆塔開放後獨自前往頂樓，他向現場工作人員表示，自己身體不適，需要椅子休息，隨後即趁現場人員處理他項業務時，自頂樓尖端墜落，現場留有踩斷扶桿之痕跡。
基隆市文化局對此表示遺憾，並宣布今日起暫停開放基隆塔，除修復損壞設施外，並將全面加強安全管理。俟整備完成後，再公告開放日期。文化局也表示，為利於檢警調查案件並研擬加強安全管理規範，今日起基隆塔將暫停開放，未來也將加強現場人員之訓練，對於風險較高的基隆塔頂樓尖端部分，在重新開放後也將進行管制，以免類似案件再度發生。此外，本府社會處亦將同步關懷家屬並給予必要協助。
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