特企／夏季加盟展開跑！總統府副祕：帶領台灣品牌走向國際

總統府副秘書長何志偉出席開幕式並致詞表示，台灣連鎖加盟促進協會成功爭取到2026世界連鎖年會在台舉辦，這是台灣服務業軟硬實力走出國際的絕佳機會，未來帶領一千個台灣品牌輸出海外值得期待，台灣服務業佔GDP六成，中小企業是台灣的根本，期待台灣連鎖加盟促進協會持續帶領產業前進。何志偉參觀展覽時，也品嚐許多台灣道地美食與手搖飲品，大讚台灣品牌旺盛的創造力。
台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強表示，現在是青年創業以及台灣品牌國際化非常好的時機點，日前協會才率團赴馬來西亞，獲得世界加盟聯會會員國一致同意，成功取得2026世界連鎖年會主辦權，屆時將由台灣舉辦世界及亞太加盟年會、台灣國際加盟大展、連鎖加盟商機媒合、國際連鎖加盟論壇、及台灣城市行銷之旅等一系列國際加盟產業活動，將台灣品牌發揚世界。
為了實現1,000個台灣品牌、10,000名台灣人才輸出全球六大洲的願景，台灣連鎖加盟促進協會也在經濟部商業發展署主導計畫之下，與中國生產力中心合作開辦國際創價拓展課程，積極培養台灣的國際競爭力。課程包含商用英語、國際商務談判、國際連鎖法規、品牌建構與行銷等內容，並提供優秀的學員前往海外實地參訪，厚植台灣年輕人國際商務競爭力。
台灣連鎖加盟促進協會致力於增進年輕人創業安全，特別打造「總部認證」計畫，結合產官學界力量制定嚴格的審核標準，避免過去民眾在選擇加盟總部創業時，因為資訊不對等而產生糾紛；本次夏季展參展的總部認證品牌，包含Mr. Wish、Tea Top第一味、初韻、馬祖奶茶、麥味登、築間幸福鍋物、鮮茶道、露琺意醫美集團，建議民眾在選擇加盟品牌時，可以認明「總部認證」標章，讓創業更加安全有保障。
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