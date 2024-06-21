美洲盃Messi精彩助攻！阿根廷2：0加拿大 2026世界盃前測試賽
2024美洲盃在今（21）日開踢，開幕戰由Lionel Messi領銜的阿根廷對上加拿大，阿根廷對上加拿大的比賽將在Mercedes-Benz Stadium進行，儘管阿根廷比賽門票是所有16支參賽隊伍中最貴的，但依舊無法抵擋球迷想要目睹梅西風采的熱情，7萬張門票全數售完，最終阿根廷靠著Julián Álvarez和Lautaro Martínez的進球，以2：0擊敗加拿大，拿下本屆美洲盃首勝。
記者路皓惟/綜合報導
本場比賽Messi先發上陣，阿根廷上半場和加拿大戰平，下半場第49分鐘Julián Álvarez率先進球，替阿根廷取得1:0領先，第88分鐘Messi助攻Lautaro Martínez，終場阿根廷靠著這兩顆進球，以2:擊敗加拿大，替衛冕美洲盃之路取得開門紅；值得一提的是，Messi本場送出的助攻是他在美洲盃的第17是助攻，比過去40年所有參與過美洲盃的球員，還要多出10次。
16支球隊齊聚美國 2026年世界盃前測試賽
本屆美洲盃是歷史上第48屆，一共有16支隊伍參賽，分成4個小組，參賽國家來自北美洲、加拿大、加勒比賽、南美洲，由於上述地區球隊數較少，因此美洲盃也是唯一一個沒有資格賽的洲際盃賽。
2024美洲盃原先預定由厄瓜多舉辦，但在2022年11月，厄瓜多宣佈放棄主辦本屆賽事，之後秘魯和美國都有意舉辦，最終南美足協和中北美洲及加勒比海足協宣佈達成策略性合作協議，美國將主辦國2024美洲盃，這也被視為對於2026美加墨世界盃的測試。
美洲盃過去都是由南美足協的10支球隊參賽，但由於南美足協和中北美洲及加勒比海足協宣佈達成策略性合作協議，決定讓六支中北美洲的球隊以邀請隊身份參賽，參賽資格則透過中北美洲及加勒比海國家聯賽決定，最終由牙買加、美國、巴拿馬、墨西哥、加拿大、哥斯大黎加取得參賽權，本屆也成為繼2016年美國舉辦的百年美洲盃後，史上第二次16支球隊參賽的美洲盃。