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《新楓之谷》聯名一卡通！5款小怪物6/26限量發售　1招免費拿虛寶

▲《新楓之谷》宣布與iPASS一卡通合作，推出五款遊戲經典可愛小怪物的一卡通。（圖／遊戲橘子提供）
▲《新楓之谷》宣布與iPASS一卡通合作，推出五款遊戲經典可愛小怪物的一卡通。（圖／遊戲橘子提供）

家庭消費中心/綜合報導

遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》今（21）日宣布與iPASS一卡通聯名，首波推出五款專屬造型的一卡通，將遊戲中經典可愛的小怪物們驚喜展現在獨家設計的霧面透明卡面中。系列一卡通將於6月26日起於全台7-11門市限量販售，喜愛《新楓之谷》的玩家們趕緊入手，五款通通收藏起來吧！

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楓寶們必須擁有！《新楓之谷》x 一卡通跨界合作　帶著小怪們到現實生活冒險吧

承載著8、90年後冒險回憶的《新楓之谷》宣布與iPASS一卡通合作，攜手推出五款遊戲經典小怪物透明一卡通，將回憶中的美好帶進現實生活中啦！卡面設計採用獨特質感的霧面透明材質，搭配夏日繽紛的飽和色彩，將皮卡啾的調皮、雪吉拉的Q萌、菇菇寶貝的可愛、綠水靈的靈動與石靈堅毅的角色特性，完美展現在專屬卡面中，讓玩家在生活中也能帶著可愛的小怪物們一同冒險！

▲《新楓之谷》系列一卡通將於6／26於全台7-11限量販售，玩家們趕快來收藏！（圖／遊戲橘子提供）
▲《新楓之谷》系列一卡通將於6／26於全台7-11限量販售，玩家們趕快來收藏！（圖／遊戲橘子提供）
可用於搭乘大眾交通及消費付款的一卡通，非常貼近民眾生活，此次雙方合作再次為擁有超高實用性的一卡通添加嶄新面貌，不僅讓可愛療癒的經典角色陪伴玩家的日常，也能滿足玩家將經典回憶珍藏的心情。《新楓之谷》系列一卡通將於6月26日起於全台7-11門市限量販售，每款售價為150元，好楓寶們趕快將五款可愛的小怪物們通通帶回家吧！

夏季大型改版DREAMER事前預約活動持續火熱進行中！

此外，《新楓之谷》夏季大型改版DREAMER亦將於6月26日展開，事前預約活動持續火熱進行中！6月25日前只要透過活動網站完成預約，就可以獲得超級豐富的虛寶獎勵喔！為了搭配DREAMER慶典舞會的氛圍，官方更特別提供「DREAMER 動態勳章」、「DREAMER 名牌戒指」、「DREAMER 聊天戒指」、「DREAMER 舞會面具」、「DREAMER 動態傷害字型（Unit）」，以及首次釋出的「DREAMER 背景交換券」，讓玩家可以打扮得漂漂亮亮，和露希妲、天使破壞者展開一場華麗且浪漫的舞會。

▲《新楓之谷》夏季大型改版DREAMER事前預約活動持續火熱進行中，完成預約領虛寶獎勵！（圖／遊戲橘子提供）
▲《新楓之谷》夏季大型改版DREAMER事前預約活動持續火熱進行中，完成預約領虛寶獎勵！（圖／遊戲橘子提供）

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