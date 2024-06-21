《新楓之谷》聯名一卡通！5款小怪物6/26限量發售　1招免費拿虛寶

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承載著8、90年後冒險回憶的《新楓之谷》宣布與iPASS一卡通合作，攜手推出五款遊戲經典小怪物透明一卡通，將回憶中的美好帶進現實生活中啦！卡面設計採用獨特質感的霧面透明材質，搭配夏日繽紛的飽和色彩，將皮卡啾的調皮、雪吉拉的Q萌、菇菇寶貝的可愛、綠水靈的靈動與石靈堅毅的角色特性，完美展現在專屬卡面中，讓玩家在生活中也能帶著可愛的小怪物們一同冒險！
可用於搭乘大眾交通及消費付款的一卡通，非常貼近民眾生活，此次雙方合作再次為擁有超高實用性的一卡通添加嶄新面貌，不僅讓可愛療癒的經典角色陪伴玩家的日常，也能滿足玩家將經典回憶珍藏的心情。《新楓之谷》系列一卡通將於6月26日起於全台7-11門市限量販售，每款售價為150元，好楓寶們趕快將五款可愛的小怪物們通通帶回家吧！
夏季大型改版DREAMER事前預約活動持續火熱進行中！
此外，《新楓之谷》夏季大型改版DREAMER亦將於6月26日展開，事前預約活動持續火熱進行中！6月25日前只要透過活動網站完成預約，就可以獲得超級豐富的虛寶獎勵喔！為了搭配DREAMER慶典舞會的氛圍，官方更特別提供「DREAMER 動態勳章」、「DREAMER 名牌戒指」、「DREAMER 聊天戒指」、「DREAMER 舞會面具」、「DREAMER 動態傷害字型（Unit）」，以及首次釋出的「DREAMER 背景交換券」，讓玩家可以打扮得漂漂亮亮，和露希妲、天使破壞者展開一場華麗且浪漫的舞會。