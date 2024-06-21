搭高息搶最後上車！台股拉回00919卻成交爆量 22.8萬張居冠
台股大盤今（21）日漲多拉回，終場下跌152.71點，收在23253.39點。觀察62檔台股ETF僅10檔微幅上漲，52檔都是下跌，不過從成交量來看，00919以單日成交228436張成為21日第一大熱門交易台股ETF。由於00919第五次配息期後公告配0.7元，並將在下周一（6月24日）除息，次次填息與抗跌跟漲的投資契機，讓趕在今日上車的投資人不少，因此成交量暴增。
記者許家禎／台北報導
00919在2022年10月20日以發行價15元上市，至21日收盤價26.94元，其中經過4次年化配息率10%的配息，今年來含息報酬24.2%表現出色，規模也從成立時的35億至今來到2286億。外界認為高人氣的主要原因在於00919過去的穩定的配息紀錄獲得投資人信賴，且00919具有平準金機制，讓ETF所領到的高額現金股利，不會因為受益人或規模增加而被稀釋。
此外，百分百填息率次與不俗的資本利得，息利雙收讓投資人對00919深具信心。法人指出，觀察台股盤面結構，在本波漲勢過程中，電子權值股與中小型股之間相互輪動，盤面呈現良性輪動，7月中旬前為財報空窗期，投機氣氛濃厚，建議分批布局具中長期成長潛力的，可逢低買進真正能夠受惠AI商機的類股股。中長線而言，台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。
※【NOWnews 今日新聞
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