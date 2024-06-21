日系5星飯店鐵板燒破盤價！爽吃日本和牛、伊勢龍蝦　10道2000元

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「都會精選午餐套餐」共包含10道料理盛宴，從前菜、湯品到主餐及甜點，均展現料理的細緻與用心。前菜以法式手法呈現日本食材，包括「枝豆泥捲、鮪魚小塔」及「法國麵包佐雞肝慕斯奈良漬」；「季節旬魚沙拉」選用如日本鱸魚或水章魚等季節海鮮，加上分子料理製作的橄欖油及梅肉風味調醬，質地滑順且充滿光澤。湯品「比內地雞湯」選用日本三大地雞之一的秋田比內地雞，湯中加入Q彈的京小餅麻糬與鮮嫩雞肉，滋味鮮美。
主菜部分，「金山寺味噌和牛肉捲」將和牛以鐵板高溫煎至三分熟，捲上時蔬再搭配金山寺味噌，肉質嫩香多層次；「北海道干貝酒盜醬」選用北海道生食等級干貝搭配以鹽醃漬鰹魚內臟發酵製作的酒盜醬，再加上鮭魚卵，與日本酒非常契合；「日本和牛沙朗」高溫封住肉汁，經過煎與靜置等工序，肉汁香濃甘甜入口即化；「伊勢龍蝦」肉質緊實，入喉後鹹鮮美味持續散發，層次豐富。
最後還有「HAYASE炒飯、仙台味噌椀」與特製甜點，每人僅2,000元+10%的「都會精選午餐套餐」即日起開放訂位，兩人以上訂位免費加贈果汁飲品或利口酒。
至於在高雄與台北都有設分點的日本頂級餐飲品牌UKAI集團，為慶祝已成立60週年，同步於日台兩地推出系列特別活動，在台灣隆重呈現「肉匠 in TAIWAN」餐飲饗宴。此次活動將於2024年7月9、10日在高雄Ukai-tei Kaohsiung、與7月13、14日台北THE UKAI TAIPEI兩地舉行，高雄場售價每位1萬6800元、台北場售價每位1萬7800元，由UKAI集團統括料理長大川 陽生（OKAWA Yosei）精心設計菜單。結合多年來對高級肉品的專業知識，將帶來田村牧場契作黑毛和牛以及首次來台的「肉割烹料理」。
UKAI集團創辦人鵜飼貞男於1964年12月，創設了第一間Ukai鳥山於高尾山開業，懷抱著「我們要比任何一家店都好好的珍惜對待客人」這樣的心意，60年來以細膩的款待與多樣的料理形式在日本精緻餐飲業界佔據龍頭，UKAI集團在日本本土擁有超過20家店舖，包含鐵板料理、割烹、懷石料理、豆腐料理與西洋甜點店多種餐飲類型，當初還曾是日本首相與美國總統宴客的首選餐廳，更連續多年獲得米其林評鑑指南一星肯定。
已屹立一甲子的UKAI集團，除了於八王子、表參道和六本木的期間限定特別套餐外，同時迎來了開店10周年的「銀座kappou ukai肉匠」，在日本剛獲選「2024年全球101家最佳牛排餐廳」（World’s 101 Best Steak Restaurants for 2024）日本排名十七名，選用的是田村牧場契作的特選極上黑毛和牛，利用鐵板料理「UKAI亭」積累的牛肉知識，從飼養階段就開始與養牛農戶開展協作。
UKAI提到，田村牛是日本頂級和牛品牌之一，田村牧場位於鳥取和兵庫縣交界，享有優越的飼養環境以純種但馬牛肥育，並且僅選用未經產的幼母牛，其肉質細膩、油花豐富且口感豐美。田村農場依賴豐富的自然資源，包括清澈、沒有任何汙染的水源，方能養育出頂級品質的和牛。經過UKAI特有的炭火燒烤的方式使得田村牛散發出獨特的香氣，號稱足以與神戶牛、松坂牛媲美。
「肉匠 in TAIWAN」餐酒會將於海外唯一的兩家店高雄、台北登場，將田村牛融入到使用當季山海之恩物的菜餚中，強調極具奢華，搭配宛若劇場般的桌邊割烹服務，高雄場售價每位1萬6800元、台北場售價每位1萬7800元，即日起接受預訂。
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