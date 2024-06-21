環團「朝名畫、巨石陣噴漆」 英國欲立法禁止極端抗議團體行動
英國極端環保主義組織「停止石油（Just Stop Oil）」19日闖入著名史前遺跡「巨石陣（Stonehenge）」並噴灑橘色粉末顏料，此舉再度引發社會廣泛關注和大批不滿聲浪，英國政治暴力顧問華爾尼勳爵（Lord Walney）更計畫提出「限制令」，將這類極端示威組織列為目標，禁止他們的活動。
國際中心楊智傑／綜合報導
兩名「停止石油」的活動人士週三中午在巨石陣遺址上噴灑大量橘色粉末，該組織聲稱這些粉末是玉米粉，會被雨水沖走，但這個行動仍引發英國國內廣泛的撻伐，首相蘇納克（Rishi Sunak）和工黨領袖斯塔默（Sir Keir Starmer）均對此表示譴責，認為這是「可恥的破壞行為」。
犯案兩人日前均已被捕，分別是21歲的牛津大學生林奇（Niamh Lynch）和73歲的伯明罕居民奈杜（Rajan Naidu）。
對此，英國政治暴力顧問華爾尼勳爵（Lord Walney）計劃提出新的禁令草案，將針對像「停止石油」這樣的極端示威團體設立新的禁止類別，以應對他們經常性的犯罪行為。華爾尼勳爵表示，這些組織的行為對公眾和工人造成威脅，應該像對待恐怖組織一樣對待這些極端示威團體。
「停止石油」組織反駁認為，英國政府對於氣候政策的漠視才是「讓所有人都面臨危險的激進分子」，而其他組織如「巴勒斯坦行動（Palestine Action）」則表示，他們的行動「符合英國大部分公眾意願」，不應該受到限制。
目前該禁令草案目前仍處於草擬階段，但各部長都表示支持華爾尼勳爵的目標，這意味著這些極端示威團體可能在不久的將來面臨更加嚴厲的法律限制。