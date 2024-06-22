DONKI「若櫻壽司」來台北了！6/28西門町開幕 現做壽司4貫120元
來自日本的「DON DON DONKI」在台灣開幕多家分店，PPIH集團也帶來現做壽司餐飲品牌「若櫻壽司」，全球首店選在2023插旗台中老虎城店，第二家店選在高雄大立店，並於近期重磅宣布揮旗北上，店址就在DON DON DONKI西門店同棟，預計於6月28日開幕，參考台中老虎城店菜單，精選四貫箱壽司，售價120元開吃。
記者鍾怡婷/綜合報導
若櫻壽司自去年開幕以來深受壽司愛好者的喜愛，北部首間「若櫻壽司」將於2024年6月28日盛大開幕，插旗西門町商圈！店址與DON DON DONKI西門店同棟，於五樓若櫻壽司享受完美食後，可直接到三樓賣場逛街採購，西門店也將搶先公開海外人氣「壽司卷」 將不定期於限定店鋪舉辦精彩鮪魚秀，帶來視覺、味覺及氛圍的三重享受。
參考「若櫻壽司」台中老虎城店餐點菜單，包括極上松拼盤10貫，售價680元；特選竹拼盤10貫，售價440元；生魚片3種拼盤，售價400元；特製天婦羅拼盤，售價320元；精選四貫箱壽司，售價120元等，不過台北店是否有另外調整菜單，依店內公告為準。
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