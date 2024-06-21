特企／桃園i hotel大膽推出全新住宿模式　入住方式由你決定

為了更貼近出入境旅客的需求，桃園中壢電競旅館i hotel大膽推出全新模式『入住方式由你決定』，打破傳統住宿限制，旅客可依自己的航班或行程彈性預訂入住時間與時數，主動告知訂房人員確認後即可安排，且不會酌收額外費用！此外，i hotel 中壢館距離桃園機場捷運站僅需步行十分鐘，旅客甚至可以順道遊覽周邊景點，如中壢觀光夜市、XPark水族館、華泰名品城等，讓出國前後不再只是舟車勞頓，即使搭紅眼班機也能從容旅遊，i hotel的創新服務模式重新定義了「完美的旅遊住宿」！
i hotel 創新例！憑機票享32折住宿超狂優惠 在桃園多玩一天
i hotel 電競旅館是全台灣唯一與電競結合之特色旅館，雙人房或四人房均配備高規格電競主機與舒適電競椅，為電競愛好者提供極致遊戲體驗。i hotel 更致力於成為桃園機場旅客的理想過夜選擇，讓旅客一次擁有最棒的住宿及電玩體驗。
為鼓勵出入境旅客嘗鮮體驗全新住宿模式 — 24小時全天候時段任選Check-in時間與入住時數，桃園中壢電競旅館i hotel 創新首推「多住桃園一晚」的超狂32折住宿優惠！即日起至7月31日，凡透過電話預訂並出示入住日前後兩天機票，即能享平日每人平均799元入住15小時電競雙人房的超值優惠！針對房價通常最貴的週五、週六，飯店也佛心祭出52折優惠，每位旅客只需1,299元即可入住15小時電競雙人房，同樣可自由選擇Check-in時間，打破過往出國旅遊前後疲憊的常態！此專案平日限量6間、假日限量3間，詳情建議參考i hotel 中壢館官網最新公告。
i hotel桃園館同享「多住一晚桃園」專案優惠！
i hotel 桃園館同樣推出系列優惠專案，讓旅客在不同地點享受同樣舒適與便利。入住 i hotel 桃園館15小時電競雙人房，每人平均只需699元，等同一間雙人房一晚下殺39折，國定假日雙人房一晚則僅需2,198元！此專案平日限量6間、假日限量3間，詳情建議參考i hotel 桃園館官網最新公告。
從容出發！桃園i hotel與你同行 深夜早晨航班無憂無慮
近年來桃園機場周邊的觀光發展迅速，華泰名品城、Xpark水族館等知名景點成為出入境旅客熱門打卡地點。i hotel 中壢館地理位置優越，鄰近捷運機場線和中壢火車站，步行僅需約5至10分鐘。無論是往返桃園機場，還是前往桃園各大熱門景點，旅客都能輕鬆抵達，不必為交通煩惱。中壢火車站作為全台第四繁忙的車站，周邊聚集中壢觀光夜市、威尼斯影城等眾多觀光旅遊勝地，為旅客提供豐富的旅遊選擇。
i hotel 推出的革命性新住宿模式『入住方式由你決定』，重新定義完美的旅遊住宿，讓出入境旅客可以充分利用瑣碎時間，不再舟車勞頓，甚至能在桃園多享受一份閒適，逛夜市、品嚐在地美食、探訪景點等，都將讓旅行更輕鬆愉快，也帶來全新的旅遊體驗！
關於i hotel
i hotel 電競旅館 中壢館
地址：320 桃園市中壢區中美路一段18號5樓
訂房專線：03-280-6888
i hotel電競旅館 桃園館
地址：330 桃園市桃園區中正路56號8樓
訂房專線：03-337-3131
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