逢甲大學辦國際研討會 聚焦東協及南亞綠色金融合作

逢甲大學經濟學系今日舉辦教育部有關新南向政策「強化與東協及南亞國家合作交流計畫」學術活動，此次「Regional Cooperation, Sustainable Development, and Green Finance」國際學術研討會，在逢甲大學第八國際會議廳舉辦，吸引來自越南、泰國、馬來西亞等國學者與專家參與，共發表18篇學術論文。
記者金武鳯/台中報導
面對當前全球經濟危機與氣候變遷挑戰，區域合作與環境可持續性已成為商界、公眾、學界和政府的主要關注點。逢甲大學副校長唐國豪致詞強調，地緣政治的發展與動態對區域合作、永續發展以及綠色金融的國內外政策產生深遠影響，而這些重要的議題也都反映在此次國際研討會中。
為了平衡經濟增長與可持續發展，此次研討會主要探討國際貿易，區域合作、經濟成長與綠色融資對碳減排的長短期影響，以達到永續發展的目標。另特別關注公司的ESG (環境、社會和治理)策略，尤其是碳減排和碳中和等關鍵議題，與會學者均一致認為，區域合作在實現這些目標方面尤其重要。本次大會特別邀請香港珠海學院俞肇熊講座教授，同時也是逢甲大學特約講座，分享國際外包與資本移動對永續發展的影響。大會其他主題包括台灣及東南亞國家在碳減排和碳中和的寶貴經驗。
此次研討會的成功舉辦，不僅促進東協及南亞國家之間的學術交流，更加深了對全球碳減排與碳中和趨勢的了解。逢甲大學經濟學系表示，未來將持續推動相關研究，並積極參與國際合作，為全球永續發展貢獻一己之力。