新自強號撞上落石出軌！政院指示2部會：迅速啟動接駁、醫療團隊
台鐵229次EMU3000型新自強號，今（21）日傍晚16時50分，行經崇德=和仁間西正線清水隧道內K51處時，遭落石撞擊卡在隧道內，造成司機員手部骨折、8名旅客受傷送醫，行政院發言人陳世凱表示，行政院卓榮泰院長第一時間已請交通部長李孟諺至台鐵行控中心瞭解狀況，並請衛福部長邱泰源立即啟動急難照護醫療團隊，並派遣花蓮醫院團隊至事故現場協助救災。
記者林莞茜／綜合報導
陳世凱指出，由於適逢週末，卓榮泰請交通部即時處理旅客接駁事宜，即刻調配單線雙向通車，並請李孟諺前往花蓮現場前進指揮所，盡力在最快的時間內搶通並恢復通車。
針對事故，台鐵公司於17時成立公司本部一級應變小組、東部地區應變小組與現場前進指揮所。目前和仁=崇德間以東正線單線雙向行車，台鐵公司已動員花蓮地區及宜蘭地區機、工、電搶修單位進行後續搶修復軌作業。
229次旅客計525名由後續4033次區間車接駁回新城站於18:53完成接駁、19:09到達新城站，受傷旅客送慈濟醫院5人(含司機)、門諾醫院2人，另2人未送醫自行離開。本公司於新城站提供600份餐點予旅客，並以後續237次普悠瑪自強號接駁北上(新城站19:54開車)。因229次列車誤點超過2小時，該次車旅客到站後得辦理全額退費。