新自強號撞落石出軌！釀司機員骨折、8旅客受傷 台鐵：全額退費
台鐵229次EMU3000型新自強號，今（21）日傍晚16時50分，行經崇德=和仁間西正線清水隧道內K51處時，遭落石撞擊卡在隧道內，造成司機員手部骨折送往慈濟醫院醫治，另有6名旅客分別慈濟醫院、門諾醫院，稍早回報還有2名旅客也受傷，但未送醫已自行離開。台鐵公司表示，該列車誤點超過2小時將全額退費。
記者林莞茜／綜合報導
台鐵公司說明，229次EMU3000型新自強號，在今日下午16時50分行經崇德=和仁間51K+300西正線和仁隧道南口，因大清水溪土石溢流覆蓋軌面衝擊影響，造成列車第1車第4軸、第2車全車、第9車第3軸出軌，司機員手部骨折、8名旅客輕傷，目前列車停於現場。台鐵已成立一級應變小組、東部地區應變小組與現場前進指揮所，229次旅客總共525人由後續4033次區間車接駁回新城站，晚間18時53分已完成接駁、19時09分到達新城站。
台鐵強調，台鐵已在新城站提供600份餐點予旅客，並以後續237次普悠瑪自強號接駁北上，因229次列車誤點超過2小時，該次車旅客到站後得辦理全額退費；前和仁=崇德間以東正線單線雙向行車，台鐵公司已動員花蓮地區及宜蘭地區機、工、電搶修單位進行後續搶修復軌作業。