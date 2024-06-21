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選秀第六輪大驚奇！許哲晏首轟慶祝儀式　家人驚喜獻花逼出男兒淚

▲溫馨家人驚喜現身獻花，許哲晏流下男兒淚，母親大大的擁抱是最棒的祝福。（圖／統一獅提供）
▲溫馨家人驚喜現身獻花，許哲晏流下男兒淚，母親大大的擁抱是最棒的祝福。（圖／統一獅提供）

記者路皓惟/綜合報導

統一7-ELEVEn獅今（21）日在台南棒球場進行與富邦悍將二連戰的第二場賽事，賽前為「小獅王」許哲晏規劃首轟慶祝頒獎儀式，他於5月26日高國慶引退賽擊出個人生涯首轟，透過影片剪輯讓更多球迷認識不一樣的許哲晏。儀式過程中，家人驚喜現身，讓許哲晏留下男兒淚。

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許哲晏首轟慶祝　父親擔任開球嘉賓

今日賽前統一獅也特別為許哲晏舉辦「中職生涯首轟慶祝頒獎儀式」，也特別由統一獅總經理蘇泰安頒贈生涯首轟紀念獎座，給予許哲晏好表現給予肯定，而獅隊用心企劃特別邀請許哲晏家人父母親及太太蒞臨現場送上鮮花祝福，並且給予大大的擁抱是最溫暖的力量。

完全不知情的許哲晏看到家人的現身感到十分窩心，也流下了男兒淚，對於家人的現身參與獻花儀式，許哲晏表示：「其實自己家人很少來球場看他打球，因為他們也跟我一樣會很緊張，而今天他們的現身真的讓自己有點驚喜，謝謝球團的安排規劃，讓這個慶祝儀式簡單而充滿意義。」

許哲晏家人今日除了帶來驚喜祝福外，也從家鄉里港帶來他最喜歡的美食，還特地準備便當給許哲晏感受到好久沒品嚐到家的飄香味，讓許哲晏感到十分開心與溫暖。

總經理蘇泰安有期待　盼許哲晏更進步

今日賽前除了頒獎儀式外，也特別安排許丁揚(許哲晏父親)擔任開球嘉賓，而許哲晏擔任捕手，為今日賽事開出漂亮好球，也是充滿意義的一個開球儀式。

統一獅總經理蘇泰安表示：「對於每一位職棒選手的第一次紀錄是很珍貴的，選手們從加入獅隊到站上一軍拿出成績，相信這過程中都經過許多努力、考驗，持續成長進步才能有這樣的殊榮，家人的驚喜相信對於哲晏也是充滿意義，也會是他持續努力的動力，期待他能更進步拿出更好的表現幫助球隊。」

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