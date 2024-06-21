新自強號撞落石出軌！乘客車廂內秒嚇哭 他曝恐怖瞬間：像被拋飛
台鐵229次EMU3000型新自強號今（21）日傍晚16時50分在清水隧道遭落石撞擊出軌，不僅司機員手部骨折送往慈濟醫院醫治，還造成9名旅客輕傷，並徒步走出隧道搭乘4033次區間車接駁回新城站。有現場乘客回憶撞擊瞬間，仍心有餘悸地形容「像被拋飛」，還有人當場嚇哭，車廂內驚慌叫聲四起。
記者賴禹妡／綜合報導
根據《聯合報》報導，一名坐在第二節車廂的乘客回憶，他坐在車廂第一個位置，撞擊時感覺被拋飛，導致兩側肋骨受傷；另一名坐在第七節車廂的女乘客則透露，撞擊時車廂內多處停電，只能用力扶住把手穩住身體，還見到有人當場嚇到哭出來，「真的太恐怖了。」
台鐵公司說明，229次EMU3000型新自強號，在今日下午16時50分行經崇德=和仁間51K+300西正線和仁隧道南口，因大清水溪土石溢流覆蓋軌面衝擊影響，造成列車第1車第4軸、第2車全車、第9車第3軸出軌，司機員手部骨折、8名旅客輕傷，目前列車停於現場。
台鐵已成立一級應變小組、東部地區應變小組與現場前進指揮所，229次旅客總共525人由後續4033次區間車接駁回新城站，晚間18時53分已完成接駁、19時09分到達新城站。台鐵強調，台鐵已在新城站提供600份餐點予旅客，並以後續237次普悠瑪自強號接駁北上，因229次列車誤點超過2小時，該次車旅客到站後得辦理全額退費。