報復美國再度對台軍售　中國宣布制裁「洛克希德馬丁」3高層3實體

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其中具體內容包括：
凍結財產：對洛克希德馬丁飛彈系統集成實驗室、洛克希德馬丁先進技術實驗室、洛克希德馬丁風險投資公司等實體，凍結其在中國境內的動產、不動產和其他各類財產。
限制高層：針對該公司董事長、總裁、執行長泰克萊特（Jim Taiclet）、營運長聖約翰（Frank Andrew St. John）、財務長馬萊夫（Jesus Malave）等人，凍結其在中國境內的動產、不動產和其他各類財產。並禁止中國境內的組織和個人與其進行交易和合作。此外，這些管理人員將不被簽發中國、香港和澳門的簽證，不准入境這些地區。
中國外交部強調，美國此次對台軍售行為「嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整」；此前，美國在本月早些時候宣布對台軍售F-16戰機零組件，中國已對洛克希德·馬丁公司相關實體和高級管理人員實施了類似的制裁。
此外，週五稍早中國外交部也對此表示，「美方向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是『八·一七』公報的規定，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美兩國兩軍關系和台海和平穩定，威脅台灣同胞安全和福祉。中方對此堅決反對，向美方提出嚴正交涉。」
同時也宣布解放軍將全面加強練兵備戰，堅決粉碎一切「台獨」分裂圖謀，「中方敦促美方切實落實不支持『台獨』承諾，停止以任何方式武裝台灣，以實際行動維護兩國兩軍關系來之不易的止跌企穩局面。」