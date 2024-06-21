林智勝睽違288天擊出304轟！江坤宇500安史上第2快　兄弟11:4味全

我是廣告 請繼續往下閱讀
此戰由徐若熙掛帥先發，首局頻飆150公里速球，其中一球被測出157公里，追平生涯最速，迅速拿下三個出局。2局下兄弟突破徐若希壓制，陳俊秀、曾頌恩先後安打，接著江坤宇鎖定150公里速球敲出安打，幫助兄弟先馳得點，江坤宇生涯第500支安打達陣，以23歲又353天寫下中職史上第二年輕紀錄，僅次於隊友陳子豪，他在2019年4月28日以23歲又273天達成生涯500安。
3局下味全龍張祐嘉擊出二壘安打，郭天信安打追平比數。4局上陳俊秀敲出安打上壘，但因跑壘導致左腳不適，因此改由王政順代跑。
5局上徐若熙被岳政華、岳東華和陳子豪連敲3安失分，接著曾頌恩補刀二壘安打，帶有2分打點，也將徐若熙打退場，改由羅華韋接替登板，隨後詹子賢再掃出二壘安打，該局兄弟強攻4分，以5：1領先味全。5局下味全 張祐嘉擊出內野滾地球，送回三壘跑者張祐銘追回1分。
林智勝睽違288天開轟 304轟堆高障礙
6局下大師兄回來了！林智勝從兄弟洋投猛登手中轟出兩分砲，一棒將比數追到4：5、一分差距。這是林智勝自2023年9月7日面對樂天桃猿陳冠宇敲出滿貫砲後，相隔288天再度擊出全壘打，生涯全壘打數累計304轟，堆高中職歷史全壘打王紀錄。
7局上中信兄弟靠著連續4個保送免費得到1分，8局上繼續強攻，陳子豪、許基宏相繼開轟，單局灌進5分大局，讓比賽失去懸念。
此戰徐若熙先發4.1局失掉5分，是本季單場最多失分，被擊出8支安打，投出4次四死球和6次三振，吞下本季第2敗，賽後防禦率升至2.98。兄弟先發投手猛豋主投6局，被敲6支安打，包括1轟，奪8次三振，失掉4分（3責失），勇奪本季第7勝。
陳晨威逆轉三分砲 樂天7：6台鋼奪3連勝
樂天桃猿今日在桃園球場交手台鋼雄鷹，樂天在6局下先馳得點，不料7局上台鋼狂灌5分逆轉，樂天7局下靠著陳晨威逆轉三分彈，終場7：6力克台鋼，喜迎3連勝。