忌憚「監管不確定性」! 蘋果今年在歐盟 不推Apple Intelligence
蘋果公司（Apple）21日表示，考量到歐洲聯盟（EU）《數位市場法案》（Digital Markets Act，DMA）存在「監管不確定性」，將延後在當地推出近期宣布的幾項新功能，包含「Apple Intelligence」人工智慧。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據美國財經媒體《CNBC》報導，蘋果透過聲明表示，新功能Apple Intelligence、iPhone Mirroring 以及SharePlay螢幕分享增強功能，將暫時不會向歐盟客戶提供，因為蘋果認為，DMA法案的互通性要求，可能會危及蘋果產品的完整性，還有用戶的隱私、資料安全。
蘋果並指出，會致力與歐盟執委會（European Commission）合作，試圖找出解決方案，讓蘋果能在不損害歐盟客戶安全的前提下，向他們提供這些功能。
歐盟《數位市場法案》
出於對科技巨頭的擔憂，歐盟於2023年通過DMA法案，旨在防止大公司濫用其市場力量、故意操縱資訊，並允許讓新參與者進入市場，以確保歐洲數位市場的競爭度更高，防止壟斷現象。
針對在歐盟運營的最大數位平台，一般認為包含亞馬遜、蘋果、谷歌母公司Alphabet、Meta、微軟、TikTok等，該法案指定「看門人任務清單」，包含容許應用程式開發者能將平台用戶導向外部程式商店，以保障消費者有更多選擇、禁止大型數位公司對其平台上第三方提供的產品採歧視性待遇等等。
若不遵守法案規定，將會有強制執行的制裁機制，可能會被處以其全球年銷售額最高10%的罰金；若持續違反，罰金可能高達最大20%。