新自強號清水隧道撞落石！3節車廂出軌釀9傷 最快今午前搶通
台鐵229次EMU3000型新自強號，昨（21）日下午16時50分，行經崇德=和仁間西正線清水隧道內K51處時，遭落石撞擊卡在隧道內，導致3節車廂出軌，造成9人受傷。台鐵公司表示，事故發生後，已動員花蓮地區及宜蘭地區機、工、電搶修單位清除土石，但因列車停在隧道內，復軌作業較困難，預估最快在今日中午前全線搶通。
社會組/綜合報導
229次新自強號列車行經崇德=和仁間51K+300西正線和仁隧道南口，因大清水溪土石溢流覆蓋軌面衝擊影響，造成列車第1車第4軸、第2車全車、第9車第3軸出軌，造成司機員手部骨折、8名旅客輕傷，其中5人送往慈濟醫院、2人送往門諾醫院，另2人則未送醫自行離開。
送醫7人的傷勢部分，司機員右手肘骨折、右腳受傷；8名乘客則分別受有右手肘擦傷、右腳撞傷、想吐、腰痛、右膝擦傷、胸口挫傷等傷勢，經治療包紮後皆已出院。
台鐵指出，229次旅客計525名由後以後續4033次區間車接駁至新城站，晚間18時53分已完成接駁、19時09分到達新城站，另因229次列車誤點超過2小時，該次車旅客到站後得辦理全額退費。
事發後，和仁=崇德間以東正線單線雙向行車，台鐵已動員花蓮地區及宜蘭地區機、工、電搶修單位，並於晚間20時05分開始清除南端土石，因列車停於隧道內，復軌作業較為困難，預估今日中午前方能全線搶通。